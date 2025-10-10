Nakon cjelodnevne konferencije i dodjele nagrada, 13. izdanje SoMo Borca tradicionalno će zaokružiti cijeli događaj uz sada već tradicionalni SoMo party. Ove godine podij u Mozaik Event Centru u Zagrebu zapalit će Peki, jedan od najtraženijih mladih izvođača domaće scene poznat po energičnim nastupima i prepoznatljivom spoju house ritmova i popularnih hitova koji ne ostavljaju nikoga mirnim te legendarna Alka Vuica, kantautorica, pjevačica i glazbena diva čiji bogat repertoar i karizma jamče pravi glazbeni spektakl. Njezini hitovi poput „Laži me“, „Otkad te nema“ i „Varalica“ garantiraju da će SoMo party i ove godine trajati do kasno u noć.

Nakon dana ispunjenog novim znanjima, iskustvima i prikupljanjem primjenjivih savjeta iz predavanja vodećih stručnjaka iz digitalne industrije, dodjele nagrade za najuspješnije digitalne projekte, na red dolazi party gdje će sudionici u opuštenoj atmosferi moći razmijeniti dojmove i iskustva.

Ovogodišnji SoMo Borac donosi niz noviteta i još bogatiji program

Tijekom konferencije, sudionici će moći poslušati kratka i strukturirana predavanja s konkretnim primjerima i savjetima koji su primjenjivi u praksi. SoMo Borac konferencija prepoznatljiva je po kratkim, straight to the point predavanjima. U natjecateljskom dijelu projekti su podijeljeni u dva segmenta - Advertising i Media. Advertising uključuje 11 kategorija koje pokrivaju društvene mreže, kreativne kampanje, performance marketing i tehnološka rješenja, dok Media ima 5 kategorija posvećenih digitalnim proizvodima, dizajnu, native oglašavanju i storytellingu.

Uz bogat natjecateljski, konferencijski i društveno - zabavni program, SoMo Borac i ove godine potvrđuje svoju ulogu ključnog mjesta okupljanja digitalne zajednice, prostora razmjene znanja i iskustava, ali i prilike za stvaranje novih profesionalnih veza.

SoMo Borac svake godine okuplja najvažnije ljude iz digitalne industrije, ali i one koji žele učiti, rasti i dijeliti znanje. Publika s naše konferencije ne odlazi samo inspirirana, nego i s vrlo praktičnim idejama koje može primijeniti već sljedeći dan u svom poslu. Zato nakon dana ispunjenog znanjem i razmjenom iskustava volimo dan završiti u ležernijem tonu - uz dobru glazbu i zajedničko slavlje kreativnosti i zajedništva, izjavila je Ružica Vrdoljak Ličina, direktorica SoMo Borca.

Trinaesto izdanje SoMo Borca donosi spoj stručnosti, networkinga i zabave te još jednom potvrđuje status najvažnijeg regionalnog događaja posvećenog digitalnim medijima i marketingu. Još uvijek stignete kupiti svoju ulaznicu, a sve novosti pratite na SoMo Borac newsletteru te na SoMo Borac Facebooku, Instagramu i LinkedInu.

