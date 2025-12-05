Odluka Ivone Poljak da stvori vlastiti proizvod koji spaja okus, emociju i dizajn rezultirala je proizvodnjom šareno pakiranih keksića raznih okusa. Odrasla u obitelji koja se bavi poduzetništvom, Ivona je željela napraviti nešto vlastito, nešto za sebe. Uvijek je bila vezana uz kreativnost i dizajn, a dok je radila u obiteljskom poslu u ugostiteljstvu, dobila je i inspiraciju za slatki, lijepo dizajniran i upakiran proizvod.

Na ideju za Cookie Box sam došla jer jako volim jesti slatko... Odlučila sam napraviti jedan keks koji je u jednom pakiranju, tako da pojedem samo njega, a ne sve što se nalazi unutra, uz osmijeh objašnjava kako je došla na ideju.

Proces razvoja bio je pun pokušaja, učenja i upornosti, ali upravo su ti početni koraci potaknuli prva testiranja s prijateljicama te snažnu podršku majke, koja ju je ohrabrila da se posveti vlastitoj ideji. Nakon što je definirala okuse, Ivona je dala otkaz u obiteljskom poslu, uredila prostor za rad, pripremila potrebnu dokumentaciju i izgradila pogon.

Rezultat njezina rada je narudžba velikog trgovačkog lanca. Naručili su od nje 12.000 komada keksića u pet različitih okusa: Hazel Bliss, Blushberry, Bunny Bite, BiskY i Peanut Punch, svaki sa svojim okusom, teksturom i karakterom. Njihova posebnost je u kompaktnom pakiranju s trakicom, razigranoj estetici i praktičnosti koju korisnici mogu ponijeti u torbi, pojesti na poslu, putovanju ili kao mali znak pažnje.

Ulazak u veliki maloprodajni lanac za Ivonu je potvrda truda koji je uložila.

Nakon toliko pripreme, konačno je došao trenutak kada će moji keksi postati dio asortimana velikog trgovačkog lanca. Ja sam u njih uložila sve i nadam se da će to drugi prepoznati, kaže.

Cookie Box već pronalazi svoje mjesto među kupcima koji prepoznaju proizvod koji je mali predah od rutine, slatki trenutak koji uljepšava dan i donosi osjećaj veselja u svakom dijelu dana.

