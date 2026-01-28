Korisnici žele kupovati bilo gdje i bilo kada. A trgovci vidjeti zarađen novac na svom računu čim prije. Da je transakciju moguće odraditi u manje od deset sekundi, novi je standard eurozone. Barem posljednjih mjeseci, otkako je s listopadom 2025. godine stupila na snagu obveza usluge instant plaćanja diljem Europske unije.

Novi je standard uz brzinu osigurao da nova usluga ne smije biti naplaćena više nego tradicionalno plaćanje te da svaki pružatelj usluge mora osigurati i provjeru primatelja sredstava. Verifikacija primatelja važan je iskorak u industriji za prevenciju financijskih prijevara koje su se popele na više od 4 milijarde eura vrijednosti u 2024. godini. Nadalje, ispostavilo se, verifikacija je bila i test za industriju i higijenu podataka o partnerima za više od 3000 banaka, FinTecha i pružatelja platnih usluga u eurozoni.

Instant i sigurnost više nisu premium, nego osnovne funkcionalnosti financijskog svijeta. Stoga se postavlja pitanje - što je sljedeće za plaćanje i iskustvo poslovnih i privatnih korisnika?

Veća kontrola i fleksibilnost nad vlastitim sredstvima

Integracija instant plaćanja, provedena prošle godine, predstavljala je značajan tehnološki i infrastrukturni zahvat za bankarski sektor eurozone, koji je uključivao i usklađivanje s visokim regulatornim i sigurnosnim zahtjevima. Europsko financijsko tržište ubrzano kreće prema većoj digitalnoj povezanosti, učinkovitosti i dostupnosti usluga čime se financijska industrija pomiče prema otvorenijem, konkurentnijem i korisnički orijentiranom sustavu, u kojem brzina, transparentnost i dostupnost postaju standard, a ne prednost, poručuje Damir Šljivar, direktor Sektora digitalnog bankarenja u Erste banci.

Dodatno naglašava kako je glavni dobitnik ovih promjena korisnik; građani i tvrtke koji dobivaju veću kontrolu nad vlastitim sredstvima, veću fleksibilnost u svakodnevnom bankarenju, te sigurnije i učinkovitije financijske usluge.

Pitanje održivosti banaka još je donedavno bilo aktualno, no sad nas zanima koji je sljedeći korak onih koje predvode tehnološke trendove. Upravo o tome govorit će čelni ljudi vodećih banaka u Hrvatskoj na glavnoj pozornici Money Motiona.

Inteligentni digitalni agenti iza ugla

Dok u popularnoj kulturi još uvijek nagađamo hoće li automobili sami plaćati za gorivo ili hladnjaci naručivati i plaćati namirnice koje nam nedostaju, vodeće tehnološke kompanije u domeni platnih usluga budućnost već stvaraju. A ona se kreće prema integraciji umjetne inteligencije i platnih procesa. Ta budućnost ne isključuje ranije navedene primjere, ali podrazumijeva daleko veću revoluciju od njih.

Ubrzanim usvajanjem instant plaćanja, kretanje vrijednosti u stvarnom vremenu postaje tržišni standard. Na toj osnovi razvija se agentic commerce – tržišna logika u kojoj odluke o plaćanju sve češće preuzimaju inteligentni digitalni agenti. Prema projekcijama McKinseya, u idućih deset godina agentic commerce preobrazit će globalnu ekonomiju, pri čemu će inteligentni digitalni agenti već do 2030. upravljati milijardama transakcija u vrijednosti između 3 do 5 trilijuna dolara godišnje globalne vrijednosti, oslanjajući se i na infrastrukturu plaćanja u stvarnom vremenu, pojašnjava Damir Čaušević, predsjednik Uprave Monri Paymentsa i suosnivač Money Motiona.

Upravo će tu temu otvoriti i na pozornici Money Motiona s relevantnim međunarodnim stručnjacima kako bi raspravili realna očekivanja za narednih pet do deset godina, ali i koji je trenutni status razvoja ove tehnologije. Tko je s razvojem započeo, a tko svoje prototipove već testira?

Podsjetimo, konferencija Money Motion okuplja 3000 sudionika godišnje te više od 700 kompanija. Tijekom dvodnevnog programa na pet pozornica, gotovo 150 stručnjaka podijelit će svoja iskustva i znanje o budućnosti jedne od najpropulzivnijih industrija današnjice.