Prema procjenama, King ICT Grupa je u 2025. godini ostvarila nekonsolidirane prihode više od 175 milijuna eura, čime je, ističu iz te tvrtke, nastavljen trend snažnog rasta i jačanja profitabilnosti. Ključ uspjeha bile su napredne digitalne usluge i rješenja usmjerena na specijalizirane potrebe – od javne sigurnosti i sektora obrane pa sve do kibernetičke sigurnosti i zaštite kritične infrastrukture.

King ICT je uspješno zaključio poslovnu godinu ostvarivši snažan rast prihoda, profitabilnosti i broja zaposlenih, uz dosljednu isporuku složenih projekata, ispunjenje svih ugovornih obveza te visoku razinu zadovoljstva korisnika, istaknuo je Plamenko Barišić, predsjednik uprave King ICT-a.

Dodatnu snagu poslovanju, istaknuli su iz King ICT-a, donosi i osnivanje tvrtke Abysalto, nastale strateškim spajanjem softverskih odjela King ICT-a, Omega Softwarea i Aktivisa. Abysalto zajedno s ostalim specijaliziranim tvrtkama Planet IX i Smart Energy čini važan dio ekosustava King ICT-a, koji uz stručnost više od 860 zaposlenika, osigurava dugoročnu održivost i konkurentnost kompanije.

U protekloj godini značajno su ojačali svoju prisutnost na tržištu Beneluxa te produbili suradnju s ključnim NATO entitetima poput NATO Communications and Information Agency (NCIA) i NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Ova strateška partnerstva kulminirala su novim ugovorima za isporuku naprednih rješenja iz područja kibernetičke i mrežne sigurnosti te infrastrukturnih rješenja.

Na domaćem tržištu, među realiziranim projektima ističu se projekti poput modernizacije IT i mrežne infrastrukture za Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe i Zračnu luku Zadar, implementacije Cyber Threat Intelligence (CTI) rješenja za FINA-u, isporuke Network Detection & Response (NDR) rješenja za Weidmann na više lokacija, Hyper-converged Infrastructure (HCI) rješenja za RIMAC TECHNOLOGY, te modernizacije mrežne infrastrukture poslovnica za Raiffeisenbank (RBA).

Paralelno su, ističu iz King ICT-a, sklopljeni strateški ugovori o korištenju KING Cloud usluga s tvrtkama Promet d.o.o. Split, Zagrebački Holding i CARNet. Dodatni iskorak na regionalnoj razini postignut je ugovorom s JP Ceste FBiH, čime je prvi javni cloud u Hrvatskoj potvrdio konkurentnost i kvalitetu svojih usluga i izvan granica države.

Poslovnu godinu obilježila je i realizacija niza drugih projekata koji su izravno doprinijeli digitalizaciji društva te poboljšali i pojednostavili svakodnevni život građana.

Veliku ulogu imali su u jednom od najvećih hidroloških projekata u Europi – projektu VEPAR za Hrvatske vode. Njime je modernizirana mreža hidroloških postaja, uveden sustav centralnog nadzora i upravljanja incidentima te ojačana sigurnost ključne infrastrukture. U gradu Splitu završen je projekt Inteligentni transportni sustav (ITS). Time je Split dobio jedan od najmodernijih inteligentnih transportnih sustava u Europi, koji će značajno smanjiti prometne gužve i povećati sigurnost. Uspješno je provedena i implementacija SAP S/4 HANA sustava za Zagrebački holding. Zahvaljujući ovom rješenju, ističu, Holding sada koristi jedinstveni ERP sustav koji omogućuje zajedničko planiranje i praćenje financijskih i računovodstvenih podataka za svih 14 entiteta, koji su do sada te podatke vodili odvojeno.

Za Hrvatske šume, uspješno je završena druga faza implementacije SAP ERP sustava. Ovim su projektom obuhvaćeni složeni logistički procesi te specifični procesi gospodarenja šumama i upravljanja imovinom, a implementacija značajno unapređuje operativnu učinkovitost i digitalizaciju ključnih poslovnih procesa, čime se ubraja među najveće SAP projekte u Hrvatskoj u 2025. godini.

Za Studenac implementiran je integrirani sigurnosno‑komunikacijski sustav koji povezuje videonadzor, kontrolu pristupa i protuprovalnu zaštitu u jedinstvenu platformu, čime se podiže razina sigurnosti i učinkovitosti novog logističkog centra, dok je za Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu – CARNET dovršen projekt implementacije novog, moderniziranog sustava eMatica, koji omogućuje centralizirano i digitalizirano upravljanje podacima o matičnim knjigama učenika u osnovnim i srednjim školama.

Posebno su istaknuli suradnju s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije za koji su nadogradili mrežu HITRONet, koja omogućuje sigurnu i pouzdanu komunikaciju između državnih institucija, čime su značajno poboljšani sigurnost, pouzdanost i učinkovitost razmjene podataka, dok su za Agenciju za komercijalnu djelatnost (AKD) uspješno projektirali, izgradili i opremili podatkovni centar u Svetoj Nedelji, certificiran prema Uptime Institute Tier III standardu.

U 2026. s umjerenim optimizmom ali i s jasnim fokusom

Iako 2026. donosi neizvjesnost geopolitičkih i ekonomskih kretanja, što globalno predstavlja izazov za rast poslovanja i širenje tržišta, King ICT će nastaviti intenzivno ulagati u vlastite kompetencije, zadržati prepoznatljivost i jačati portfelj referenci. Time će i dalje uspješno ispunjavati digitalne potrebe najzahtjevnijih korisnika i sustava od strateškog značaja za društvo.

Prepoznajemo da se tehnologija i digitalizacija usmjeravaju prema specijaliziranim potrebama – od javne sigurnosti i sektora obrane, preko zelene tranzicije, pa sve do kibernetičke sigurnosti i zaštite kritične infrastrukture. U King ICT-u zato dodatno unapređujemo svoju priču i investiramo u specijalizaciju tih domena, kao i u razvoj mrežnih rješenja, podatkovnih centara, upravljanja javnim prometom te modernizaciju poslovnih rješenja temeljenih na SAP tehnologijama. Fokus stavljamo na jačanje tržišnih operacija i objedinjavanje prodajnih resursa na tržištima Beneluxa, BiH, Sjeverne Makedonije i Srbije, zaključio je Plamenko Barišić.

U 2026. KingICT ulazi s jasnim fokusom, s više od 50% ugovorenih planiranih prihoda i nizom novih projekata koji će oblikovati digitalnu budućnost Hrvatske i regije.