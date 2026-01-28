Najsmrtonosnije oružje raka jest njegova sposobnost širenja. Znanstvenici sada otkrivaju kako mikroskopski mjehurići prenose maligne "upute" s jednog organa na drugi. Riječ je o otkriću koje bi moglo transformirati strategije liječenja raka.

Već gotovo desetljeće Vahé Nerguizian, profesor na kanadskoj Višoj tehničkoj školi (École de technologie supérieure, ÉTS), i njegov tim istraživali su lipidne nanočestice veličine jedva sto nanometara. Surađujući s prof. Julijom Burnier i stručnjacima za biologiju u Kanadskom istraživačkom institutu Zdravstvenog centra Sveučilišta McGill, cilj im je dešifrirati kako rak napada druge organe u tijelu.

Naš prvi zadatak je razumjeti put metastaza. Zatim pokušavamo odrediti različite načine unošenja lijekova u tijelo, objasnio je Nerguizian u članku za The Conversation.

Za razliku od konvencionalne kemoterapije, lipidne nanočestice poput liposoma isporučuju lijekove izravno u stanice tumora, povećavajući učinkovitost uz smanjenu toksičnost.

Znanstvenici su pokazali da liposomi učinkovitije ciljaju tumore i smanjuju nuspojave, rekao je Nerguizian, naglašavajući da te nanoterapije poboljšavaju prodor lijeka u ciljano tkivo i njegovu specifičnost, osobito kod metastaza.

Oponašanje prirodnih vezikula

Rak se širi kada vezikule (sitni mjehurići unutar ili izvan stanica, omeđeni membranom, koji služe za prijenos tvari i informacija između stanica) malignih stanica mijenjaju DNK zdravih stanica. Kako bi proučili taj proces, znanstvenici s ÉTS-a proizvode umjetne liposome pomoću mikromiksera. Miješanjem lipida, proteina, vode i etanola ponovno stvaraju strukturu prirodnih vezikula. Te se čestice zatim ubrizgavaju u stanice raka jetre kako bi se pratila njihova retencija.

Što stanice više zadržavaju ove čestice, to bolje dokazuje da kopije vjerno oponašaju stvarnost, ističe Nerguizian.

Liposomi se označavaju fluorescentnim markerom, što omogućuje promatranje apsorpcije u stvarnom vremenu bez ometanja stanica. Pokusi pokazuju da su veličina i električni naboj ključni i da se čestice najviše nalik prirodnim vezikulama apsorbiraju najučinkovitije, otkrivajući njihov mogući utjecaj na razvoj tumora.

Obećavajuća uloga kurkume

Osim razumijevanja metastaza, kanadski znanstvenici istražuju i terapijske primjene. Liposomi služe kao "šiljci" za lijekove, a njihov se promjer prilagođava ovisno o organu. Kurkuma, poznata po antikancerogenim svojstvima, testira se u obliku liposoma kako bi usporila rast tumora i poboljšala uništavanje stanica.

Mnoge studije potvrdile su njezine protuupalne i antioksidativne učinke, koji mogu pojačati djelovanje terapija raka, objasnio je Nerguizian.

I druge molekule, poput paklitaksela, također se enkapsuliraju radi bolje isporuke i podnošljivosti. Liposomi mogu prenositi čak i fragmente DNK-a ili protutijela koja pomažu tijelu u učinkovitijem otkrivanju stanica raka.

Oponašanjem prirodnih vezikula, tim s ÉTS-a nada se razotkriti mehanizme metastaza.

Naš cilj je razumjeti i blokirati metastaze, rekao je na kraju Nerguizian.