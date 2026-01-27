Menopauza je period u životu žene u kojem se događaju brojne promjene u njenom tijelu. Smanjeno izlučivanje spolnih hormona ne utječe samo na reproduktivno zdravlje žene, već ostavlja trajne posljedice na cijelo tijelo.

Grupa istraživača koja je provela veliku studiju u Velikoj Britaniji, otkrila je da se u menopauzi događaju promjene na mozgu koje su veoma sične onima kod Alzheimerove bolesti.

Kako su naveli u studiji objavljenoj u časopisu Psychological Medicine, zabilježili su gubitak sive tvari u područjima povezanim s pamćenjem i emocijama kod žena u menopauzi. To bi, nagađaju istraživači, moglo objasniti zašto su žene općenito izložene većem riziku od demencije nego muškarci.

Ono što zabrinjava je da primjena hormonske nadomjesne terapije ne sprječava gubitak sive tvari.

Menopauza bi mogla učiniti žene ranjivijima kasnije u starosti, upozorava prof. Barbara Sahakian, sa Sveučilišta Cambridge, starija autorica studije.

Analizom 11 tisuća snimaka MRI-a, znanstvenici su otkrili kako se najveće promjene događaju u području hipokampusa (dijela koji je zadužen za učenje i pamćenje), entorhinalnog korteksa (regija u kojoj se formiraju sjećanja i koja je važna za snalaženje u prostoru) te prednjeg cingularnog korteksa (dijela koji pomaže s pažnjom i regulacijom emocija).

Istraživači kažu kako postoji tek ograničeno razmumijevanje toga kako menopauza utječe na mozak odnosno kako korištenje hormonske nadomjesne terapije može utjecati na mozak, pamćenje i raspoloženje.

Zanimljivo, otkriveno je kako žene na hormonskoj nadomjesnoj terapiji imaju lošije mentalno zdravlje, no istraživači napominju kako su mnoge imale problema s mentalnim zdravljem i prije propisivanja lijeka.

Svi moramo biti osjetljiviji ne samo na fizičko, već i na mentalno zdravlje žena tijekom menopauze, upozorila je koautorica dr. Christelle Langley.

Prema podacima britanskog Društva za Alzheimerovu bolest, žene čine oko dvije trećine ljudi koji žive s tom bolesti u Velikoj Britaniji.

Ova velika studija dodatno potvrđuje utjecaj menopauze na mozak, uključujući fizičke promjene poput gubitka volumena mozga, istaknula je Michelle Dyson iz Društva te dodala kako je potrebno dugoročno praćenje sudionika studije kako bi se utvrdilo vode li te promjene do razvoja demencije, odnosno donosi li menopauza povećan rizik od demencije.

Izvor: BBC