Razmišljanja izvršnog direktora Anthropica Darija Amodeija i šef Nvidije Jensena Huanga o utjecaju umjetne inteligencije radikalno se razlikuju. Amodei spada među pesimiste te smatra kako već sada treba upozoriti ljude na ono što im se sprema na tržištu rada, a to je krvoproliće, odnosno masovni otkazi zbog AI-a koji će zamijeniti ljude. S druge strane, Huang je nedavno upozorio na prevelik pesimizam oko AI-a koji šteti cijeloj industriji te vjeruje kako nas, s robotikom i umjetnom inteligencijom, čeka iznimno uzbudljiva budućnost.

Huang je toliki pozitivac jer je upravo zahvaljujući ovoj tehnologiji i velikoj potražnji za čipovima koje Nvidia proizvodi, njegova tvrtka jedno vrijeme dosegla tržišnu vrijednost od nevjerojatnih 5 bilijuna dolara, a dobro se podebljao i njegov račun.

Prodaja čipova Kinezima

Osim što strahuje za budućnost rada, Amodeija brine još jedna stvar, a tiče se direktno Nvidije. Riječ je o prodaji njihovih čipova H200 Kini.

Trumpova vlada nedavno je dogovorila carinu od 25 posto na te čipova, kao i na AMD-ove MI325X čipove za njihovu prodaju na kineskom tržištu, što predstavlja novi izvor prihoda za američku vladu, ali kako tvrdi Amodei, veliku opasnost.

Šef Anthropica smatra da je takva odluka velika pogreška jer, iako nije riječ o posljednjoj generaciji Nvidijinih čipova, oni su svakako poboljšanje u odnosu na hardver koji je trenutačno dostupan Kinezima. Mislim da je to ludo, komentirao je i usporedio prodaju tih čipova Kini s prodajom nuklearnog oružja Sjevernoj Koreji. Takav potez, upozorio je, može imati nevjerojatne implikacije na nacionalnu sigurnost.

Sami će sebi oduzeti ključnu prednost

Amodei je tijekom intervjua na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu upozorio da bi, s obzirom na to da je SAD više godina ispred Kine kada je u pitanju proizvodnja čipova, bila greška isporučivati im te čipove. Podsjetio je i kako izvršni direktori kineskih tehnoloških kompanija ranije komentirali kako ih u razvoju umjetne inteligencije suzdržava upravo embargo na uvoz američkih čipova. On nije jedini koji tako razmišlja te na NY Postu spominju kako dio kritičara tog poteza smatra kako će Amerikanci sami sebi oduzeti ključnu prednost koju imaju u AI utrci s Kinom - čipove.

Huang, koji zarađuje od prodaje tih čipova Kini, naravno, ne slaže se s takvim razmišljanjem. Prema njemu, ako Kinezi ne budu mogli kupovati njihove čipove, oni će jednostavno napraviti svoj hardver (što je lakše reći nego napraviti i nije proces koji se događa preko noći). Na TechSpotu podsjećaju i na neke ranije izvještaje prema kojima su kineski carinici blokirali uvoz čipova H200 te su upozorili domaće kompanije da, osim ako to nije baš nužno ne kupuju Nvidijine čipove te da se okrenu kineskim dobavljačima.

