Kako će izgledati budućnost u kojoj će važnu ulogu na tržištu rada imati umjetna inteligencija i roboti? Hoće li nas to dovesti do utopije koja će nam omogućiti da radimo samo ono što želimo, a ne da radimo ono što moramo samo zbog plaće ili će nam takva budućnost donijeti masovnu nezaposlenost i siromaštvo? Jedna od potencijalnih mogućnosti jest i uvođenje nekakvog osnovnog nacionalnog dohotka, određene svote novaca koji bi ljudi dobivali kako bi mogli zadovoljiti barem osnovne potrebe, odnosno kako ne bi bili siromašni.

No postoji i još jedan scenarij, o kojem je u jednom nedavnom intervjuu govorio Jensen Huang, izvršni direktor Nvidije, kompanija čija je vrijednost na krilima umjetne inteligencije premašila nevjerojatna 4 bilijuna dolara.

Roboti će biti svuda oko nas

Ne samo da ljudi neće biti nezaposleni jer će nam tehnologija uzeti poslove, već će prema Huangu, zbog AI-a i robotike, ljudi raditi još i više nego danas, odnosno bilo kada u povijesti.

Tijekom intervjua dotakao se mnogih tema, uključujući i robitike jer je Nvidia nedavno predstavila novi AI modul koji bi trebao oživjeti humanoidne robote. Prema njemu, roboti će biti svuda oko nas i sve što se kreće bit će robotika. Osim robota opće namjene, postojat će i specijalizirani robotski sustavi - za obavljanje operacija u bolnicama, u tvornicama će graditi stvari, na farmama će se baviti poljoprivredom itd. Svaka će industrijska kompanija imati tvornice u kojima će se koristiti roboti i umjetna inteligencija. To će biti, tvrdi Huang, iznimno uzbudljiva budućnost.

Poslovi će nestajati, ali će se stvarati novi

Prema npr. Elonu Musku i nekim drugim tehnološkim stručnjacima, takav “uspon robota” odvest će nas prema budućnosti u kojoj ćemo manje vremena posvetiti poslu, a više drugim stvarima. No Huang se ne slaže s tim. Naime, zahvaljujući tehnologiji stvari će se ubrzati. A ja uvijek čekam dovršetak stvari jer imam još puno ideja. Većina zemalja, većina kompanija ima više ideja nego što ih mogu slijediti, objasnio je. Što smo više produktivni, imamo veće šanse za slijediti takve ideje. U potpunosti očekujemo rast BDP-a. Očekuje rast produktivnosti. Zapravo očekujemo da ćemo imati više stvari za raditi, komentirao je svoju viziju budućnosti, a nada se i danu kada će ljudi zaista moći raditi četiri dana tjedno i vikende provoditi s obiteljima, čitati, putovati i slično.

Što se tiče promjena na tržištu rada, Huang smatra kako će neki poslovi nestati, no isto tako nastat će brojna nova radna mjesta, a svi poslovi koje ljudi radi promijenit će se zbog umjetne inteligencije.

To su, naravno, sve predviđanja i teoretiziranje i tek treba vidjeti u kojem će se smjeru razvijati budućnost u kojoj će, objasnio je šef Nvidije, roboti jednog dana donositi vlastite odluke bez potrebe za ljudskim navođenjem i izdavanjem uputa.

Izvor: Gizmodo