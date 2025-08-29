Umjetna inteligencija tijekom sljedećih godina radikalno će promijeniti tržište rada i trenutačno nitko ne zna kako će situacija izgledati tijekom sljedećih 5 ili 10 godina. O tome možemo samo nagađati, a već neko vrijeme brojni tehnološki stručnjaci, kao i stručnjaci za tržište rada daju svoja predviđanja. Mnoga od njih su prilično negativna i svode se na to kako će jako puno ljudi ostati bez posla. Hoće li ti ljudi moći pronaći nova radna mjesta, pogotovo u svojoj struci u kojoj će važnu ulogu igrati AI, teško je reći, no o tim bi stvarima trebalo razmišljati već danas.

Britanski kongres sindikata (TUC) nedavno je proveo istraživanje među zaposlenima u Velikoj Britaniji oko njihova odnosa prema umjetnoj inteligenciji i potencijalnog gubitka posla zbog te tehnologije. Rezultati koje su dobili su, kako su to objavili, poziv na buđenje ministrima koji bi se trebali pripremiti za velike i brze tehnološke promjene.

Najviše su zabrinuti mladi

Rezultati tog istraživanja, naime, pokazali su kako je više od polovice punoljetnih Britanaca zabrinuto kako bi im umjetna inteligencija mogla uzeti posao ili bi ga mogla radikalno promijeniti. AI za 51 posto njih tako stvara osjećaj anksioznosti, a posebno su zabrinuti mlađi zaposlenici starosti između 25 i 34 godine (njih čak 62 posto).

Prošlogodišnje projekcije Instituta Tony Blair, pokazale su kako bi AI mogla izbrisati milijune poslove u privatnom sektoru, no s druge strane broj nezaposlenih bit će smanjen rastom zapošljavanja zbog napretka tehnološke industrije i novih poslova koje će ona stvoriti. Pri vrhuncu disrupcije, svake godine bit će zamijenjeno između 60 i 275 tisuća poslova, pokazala su predviđanja instituta.

Alternativa je - sumorna

Prema pomoćnici glavnog tajnika TUC-a, Kate Bell, nije sve tako sivo jer bi AI mogla imati transformativni potencijal od kojeg će svi imati koristi, uključujući i radnike, koji će biti produktivniji. No to je samo scenarij za slučaj ako se tehnologija razvija pravilno i u dobrom smjeru jer alternativa za to je, smatra Bell, sumorna: Ako se tehnologijom ne upravlja i ako je u pogrešnim rukama, AI revolucija mogla bi učvrstiti rastuću nejednakost jer se radna mjesta degradiraju ili zamjenjuju, dok se dioničari bogate.

Osim ako se nešto ne poduzme na vrijeme, Britance čeka budućnost u kojoj će tržište rada preoblikovati tehnologija, no zaposlenici neće imati nikakve zaštite od tih promjena, upozorili su iz TUC-a. Također, iz ovog sindikata traže i neku vrstu osiguranja da radnici neće biti zapostavljeni pri napretku umjetne inteligencije te od kompanija traže da investiraju u njihove vještine, znanja te da im omoguće potrebnu edukaciju.

Izvor: The Independent