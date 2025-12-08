Apple je s modelom iPhone 17 Air pokušao stvoriti potpuno novo tržište za iznimno tanke pametne telefone. U tome, pokazuju brojne dosadašnje informacije, nisu uspjeli te se model Air pokazao kao priličan neuspjeh, pogotovo u odnosu na očekivanja. No u ovoj kompaniji ne bi trebali imati previše razloga za nezadovoljstvo jer se ostali modeli iz serije iPhone 17 odlično prodaju te bi na kraju godine američka kompanija čak mogla prestići Samsung na prvom mjestu na globalnom tržištu pametnih telefona.

No budućnosti donosi različite izazove, a ti ih izazovi pogotovo čekaju na kineskom tržištu. Dok su ranije bili lideri na ovom tržištu, prošle godine tu im je titulu preuzeo Vivo, a u trećem ovogodišnjem kvartalu Apple, Honor, Oppo, Xiaomi i Huawei držali su svako između 13,6 i 16,4 posto tržišta. Konkurencija je velika, a kineske kompanije do sada su teško privlačile korisnike Appleovih uređaja, no nadaju se kako bi se to u budućnosti moglo promijeniti.

AI u prvom planu

Naime, kineski mobilni proizvođači počeli su sve više promovirati aplikacije koje korisnicima pomažu prebaciti se s iPhonea na njihove telefone, a također, sve veći naglasak stavili su i na umjetnu inteligenciju. Kako Apple prilično zaostaje s razvojem ove tehnologije, a i kineski regulatori nisu dali odobrenje za njihove najavljene AI opcije zbog geopolitičkih tenzija između ovih država, kineske tvrtke u tome vide svoju šansu.

Kineski proizvođači pametnih telefona očito se brže kreću i otvoreniji su prema razvoju umjetne inteligencije, komentirao je analitičar iz Omdije Lucas Zhong. S takvom će strategijom napraviti veliki pritisak na Appleovo poslovanje u Kini, iako će možda trebati vremena da privuku veći broj korisnika iPhonea.

Zhong kaže kako su na krilima opcija baziranih na AI, kao i drugih inovacija poput preklopnih telefona, kineski telefoni postali dovoljno atraktivni da bi zaista mogli privući korisnike Appleovih telefona, uz podsjetnik da i Apple za rujan sljedeće godine priprema svoj prvi telefon s preklopnim ekranom.

Neke od tih AI opcija uključuju Oppovo pametno praćenje dnevnih troškova putem snimki zaslona svih digitalnih transakcija, odnosno Honorovu aplikaciju koja, putem kamere, pomaže korisnicima u teretani i objašnjava im kako se koriste sprave. Također, Honorovi najnoviji modeli mogu kupcima pomoći da pronađu popuste uspoređujući više internetskih stranica s popustima, brže rezerviraju taksije koordiniranjem različitih aplikacija za prijevoz itd.

Odlična prilika za kineske tvrtke

Kako je za Financial Times komentirao Honorov direktor AI proizvoda za OS Magic Xiangdong Li, cijela industrija trebala bi učiti od Applea, ali bi se kineske kompanije mogle uspoređivati s Appleom pa ih čak i - nadmašiti: Ako se Apple bude sporo kretao, to za nas predstavlja odličnu priliku, zar ne?

Dok su kineske tvrtke optimistične, analitičari smatraju kako te nove opcije još nemaju neki utjecaj na prodaju njihovih telefona izvan kineskog tržišta i bit će zanimljivo pratiti situaciju tijekom sljedećih kvartala i kakva će biti prodaja smartphonea na tim tržištima.

Iako je u odnosu na prethodnu godinu prodaja u Kini u trećem tromjesečju pala za 4 posto, CEO tvrtke Tim Cook rekao je kako očekuje kako će u posljednja tri mjeseca ove godine prodaja iPhonea ponovno porasti.

