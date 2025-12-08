Europa pojačava regulatorni pritisak na globalne američke tehnološke divove, jasno dajući do znanja da politički pritisci SAD-a neće omesti njenu provedbu zakona.

Tri mjeseca nakon što je izrekla neočekivano visoku kaznu od 2,95 milijardi eura Googleu, Europska komisija je proteklog petka kaznila Platformu X Elona Muska sa 120 milijuna eura, zbog kršenja EU pravila o internetskom sadržaju. Zakon o digitalnim uslugama nalaže velikim internetskim platformama da se bore protiv nezakonitog i štetnog sadržaja.

Vlada SAD-a reagirala je povezujući moguće smanjenje američkih carina na uvoz čelika s navodnom slabošću EU digitalnih propisa te poslala svoje diplomate da lobiraju protiv tih zakona.

Šefica europske antitrustovske politike Teresa Ribera odbacila je kritike iz SAD-a. Naša je dužnost podsjetiti druge da zaslužujemo poštovanje. Ne ulazim u to kako oni reguliraju zdravstvene standarde na američkom tržištu. Ali ja sam odgovorna za obranu dobro funkcionirajućih digitalnih tržišta u Europi i to uopće nije povezano s bilo kakvim zajedničkim razgovorom, rekla je Ribera na jednom javnom događanju, piše Reuters.

Temelj otvorenih, poštenih i održivih tržišta

To je temelj otvorenih, poštenih i održivih tržišta. Nikada ne bi smjelo biti sredstvo u trgovinskim pregovorima ili alat zaštitništva, izjavila je pak drugom prilikom Ribera, podsjeća Reuters.

Stručnjaci ističu da prijetnje SAD-a gube na snazi. Najava Europske komisije o službenoj istrazi protiv Mete pokazuje da prijetnja političkim pritiskom brzo gubi snagu, jer vladavina prava jednostavno nije predmet pregovora, kaže za Reuters Daniel Mandrescu, odvjetnik u paneuropskoj odvjetničkoj tvrtki Geradin Partners, specijaliziranoj za pravo tržišnog natjecanja.

Bio sam iznenađen ovom novom energijom u provedbi EU-a. Sada to dolazi i kao obveza te postaje teže sada povući se iz takvog stava, komentira pak za Reuters Rupprecht Podszun, profesor europskog i njemačkog prava tržišnog natjecanja na Sveučilištu Heinrich Heine u Düsseldorfu te isto tako i ravnatelj Instituta za pravo tržišnog natjecanja pri istom sveučilištu.

Google je nedavno predložio olakšavanje pristupa svojoj tehnologiji oglašavanja, dok su EU regulatorna tijela pokrenula istragu protiv Mete, što bi moglo zaustaviti nove AI funkcije u WhatsAppu. Odluke se očekuju početkom 2026. godine.