Europska komisija je u petak objavila unatoč prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa da je kaznila Google s 2,95 milijardi eura zbog kršenja antimonopolskih pravila EU-a narušavanjem tržišnog natjecanja u industriji oglašivačke tehnologije (“adtech“).

Današnja odluka pokazuje da je Google zloupotrijebio svoj dominantni položaj u 'adtechu', šteteći izdavačima, oglašivačima i potrošačima. Takvo ponašanje je nezakonito prema antimonopolskim pravilima EU-a, rekla je izvršna potpredsjednica Komisije Teresa Ribera.

Dodala je da Google sada mora predložiti ozbiljan pravni lijek za rješavanje sukoba interesa i da u suprotnom Komisija neće oklijevati da ih sama nametne.

Digitalna tržišta postoje kako bi služila ljudima i moraju biti utemeljena na povjerenju i pravednosti. A kada tržišta zakažu, javne institucije moraju djelovati kako bi spriječile dominantne igrače da zlouporabe svoju moć, istaknula je Ribera, druga osoba Komisije nakon predsjednice Ursule von der Leyen.

Komisija je utvrdila da je Google kršio antimonopolska pravila favoriziranjem vlastitih usluga online prikaznog oglašavanja na štetu konkurentskih pružatelja usluga oglašivačke tehnologije, oglašivača i online izdavača.

Izvršno tijelo EU-a je naložilo Googleu da prekine s takvom praksom i da provede mjere za prekid inherentnih sukoba interesa duž lanca opskrbe 'adtechom'.

Google sada ima 60 dana da obavijesti Komisiju o tome kako to namjerava učiniti.

Ovoga tjedna procurila je informacija da je unutar Komisije došlo do sukoba oko kažnjavanja Googlea.

Navodno je protiv toga bio povjerenik Maroš Šefčovič koji je vodio pregovore o carinama s američkom stranom, bojeći se reakcije američkog predsjednika Trumpa.

S druge strane, izvršna potpredsjednica Ribera je inzistirala da se poštuju europski propisi i izrekne kazna američkoj tehnološkoj tvrtki.

Američki predsjednik nedavno je zaprijetio uvođenjem novih carina svima koji ne ukinu “diskriminatorne mjere” protiv američkih tehnoloških kompanije.

Američka strana u više je navrata isticala da Akt o digitalnim uslugama (DSA) i Akt o digitalnim tržištima (DMA) - dva propisa EU-a koji uređuju digitalno okruženje - predstavljaju necarinske barijere za američke tehnološke kompanije i da se njima uspostavlja cenzura na slobodu izražavanja.