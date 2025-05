Stvari se radikalno mijenjaju: Ugrožen je dugogodišnji poslovni model na internetu

Posljednjih više od 15 godina dominantan poslovni model na webu bio je vezan uz pretraživanje. U centru svega bio je Google te su pretraživački upiti bili pokretač svega što se događalo online pa su oko takvog načina korištenja interneta brojne kompanije i kreatori stvorili modele poslovanja od kojih su zarađivali.

No jasno je kako ništa nije vječno, što se pogotovo može reći za ovo moderno vrijeme u kojem živimo u kojem su promjene česte i brze, a ponekad i radikalne. Poslovni model u kojem je sve bilo organizirano oko pretraživanja, odnosno upisa pojmova koje tražimo te klikom na linkove kako bi na njima došli do odgovora na naš upit polako odlazi u povijest. Na to je, govoreći o budućnosti interneta, nedavno upozorio i izvršni direktor Cloudflarea Matthew Prince. On je naglasio kako takav oblik pretraživanja na koji smo godinama navikli sada mijenjaju umjetna inteligencija te tzv. zero-click internet.

Do informacija bez klikova

Naime, dok smo prije za odgovore morali klikati na linkove koje nam je predložio Google, danas te odgovore možemo dobiti bez klikova. Ne samo da Google u vrhu svoje stranice već godinama prikazuje odgovore na neke upite tako da se odgovor dobije bez potrebe za surfanjem klikom na predložene linkove, već su danas sve popularniji AI chatbotovi kao zamjena za Google, odnosno guglanje.

Takav je način pretraživanja puno jednostavniji. Otvorite npr. ChatGPT, Gemini ili neki drugi chatbot, postavite pitanje o onome što vas zanima i dobijete odgovor. Takvo je pretraživanje jednostavnije i puno kraće pa se time štedi vrijeme. No naravno, ima i takav način pretraživanja svojih mana jer se više puta do sada pokazalo kako AI chatbotovi haluciniraju, odnosno izmišljaju i daju netočne informacije. Zato je, pogotovo pri pretrazi pojmova koji su vam od velike važnosti, dobro dodatno guglati kako bi bili sigurni da vam je AI dala točne informacije.

Slična je situacija i na društvenim mrežama na kojima se sve manje promoviraju objave s linkovima te se sadržaj objavljuje direktno na platformama. Tako je korisnicima dostupno sve na Facebooku, LinkedInu ili nekoj drugoj mreži i nema potrebe za preusmjeravanjem na web -stranice, već se sve informacije nalaze unutar same objave na društvenim mrežama.

Potrebne su promjene

I zato poslovni model interneta ne može opstati bez određenih promjena, jer sve češće odgovori na vaša pitanja neće voditi do izvornog sadržaja, već do neke izvedenice tog izvora, objasnio je Prince.

Ako se guglanjem više ne dolazi na originalan sadržaj, kreatori, odnosno osobe koje su napisale i objavile takav sadržaj više neće zarađivati te ih se u biti demotivira da stvaraju novi sadržaj jer, ako ga nitko neće čitati i više nije profitabilno, onda tako nešto nema smisla.

Zbog svega navedenog Prince zaziva promjene, a kakve će biti te promjene, to bi tek trebali saznati tijekom vremena.

Izvor: Tech Spot