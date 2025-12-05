Moguća nova uloga jednog od najkontroverznijih australskih borbenih helikoptera, otvara se u trenutku, kada Canberra razmatra mogu li se njezini umirovljeni jurišni helikopteri tipa Tiger Armed Reconnaissance Helicopter (ARH) poslati u Ukrajinu. Ta se mogućnost pojavila baš u razdoblju kada Australija ubrzava svoj prijelaz na jurišni helikopter AH-64E Apache Guardian amweričke proizvodnje, što nameće pitanje sudbine sva 22 Tiger helikoptera u toj zemlji.

Prema nedavnim izvješćima australskih medija, državni dužnosnici razmatraju mogućnost da se flota Tiger ARH, koju je proizveo europski Airbus Helicopters, preda Kijevu u sklopu nastavka australske vojne potpore Ukrajini. Donošenje novog paketa pomoći već je u pripremi, iako je pritom naglašeno da bi se pitanje helikoptera rješavalo zasebno.

Ogromni problemi

Australija je Tigere naručila još 2001. godine, a u operativnu su uporabu ušli 2004. godine. Iako su rano uvedeni u službu, konačna operativna sposobnost potvrđena je tek 2016. godine, uz priznanje australskih obrambenih snaga da je u tom trenutku još uvijek postojalo 76 neriješenih nedostataka sposobnosti tog helikoptera. Program su godinama opterećivali visoki troškovi održavanja i slabija dostupnost od očekivane.

Godine 2021. Australija je potvrdila odluku o zamjeni Tiger ARH helikopterom AH-64E, čija je isporuka trebala započeti 2025. godine. Tadašnja ministrica obrane Linda Reynolds opisala je Apache kao najubojitiju, najbolje sposobnu za preživljavanje i opciju s najmanjim rizikom, koja ispunjava sve… zahtjeve sposobnosti, logističke potpore tijekom životnog ciklusa, sigurnosti i certifikacije, piše portal The War Zone. Sjedinjene Države odobrile su prodaju 29 jurišnih helikoptera AH-64E, procijenjenu na približno 3,2 milijarde eura, zajedno s radarima Longbow i preciznim naoružanjem.

Kako isporuke Apachea započinju, australska vojska planira zadržati dio Tigera u uporabi do 2027. godine, ali je već upozorila da će možda morati koristiti pojedine trupove tih helikoptera kao izvor rezervnih dijelova. Australski obrambeni dužnosnici također su naznačili da bi se povlačenje moglo dodatno ubrzati.

Ukrajinski interes i praktični izazovi

Ukrajinski veleposlanik u Australiji, Vasil Mirošničenko, ranije je izjavio da bi Ukrajina bila zahvalna za helikoptere Tiger.

Zanima nas taj razgovor i nešto što bi moglo pomoći, rekao je u ukrajinski veleposlanik. Ako do predaje dođe, Ukrajina bi trebala opsežnu obuku, rezervne dijelove, tehničku infrastrukturu i naoružanje poput projektila Hellfire, koje je Tiger ARH izvorno koristio.

Iako i dalje nema potvrde da će helikopteri Tiger ARH doista stići u Ukrajinu, sama činjenica da se razgovori nastavljaju pokazuje da Kijev i dalje aktivno traži modernu jurišnu helikoptersku potporu u uvjetima sve intenzivnijih ratnih potreba.