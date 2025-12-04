Posljednjih tjedana u elektroničke sandučiće građana Hrvatske počele su stizati poruke koje, na prvi pogled, izgledaju kao da dolaze od Ministarstva unutarnjih poslova odnosno policije.

U poruci, koja sadrži i privitak, navodi se da ona dolazi do ravnatelja operacija Odjela kriminalističke policije te se primatelja poruke informira o pokretanju pravnog postupka protiv te osobe.

No, poruka je lažna.

Lažna phishing poruka (Foto: Policijska uprava istarska)

Kako ističu iz policije, radi se o lažnoj obavijesti u kojoj se nepoznate osobe lažno predstavljaju.

U ovoj poruci odnosno lažnom dopisu navodi se kako je primatelj osumnjičen za više različitih kaznenih djela cyberpornografije i dječje pornografije.

Potpisnik lažnog dopisa je navodni ravnatelj Odjela kriminalističke policije koji od primatelja traži da odgovori na poruku ili će u protivnom biti uhićen i predan pravosudnim tijelima, potvrdili su iz Policijske uprave istarske.

Ističu kako je riječ o još jednoj phishing kampanji s krajnjim ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare.

Ako građani prime takvu poruku, dovoljno je na nju ne odgovoriti i obrisati ju iz svog elektronskog sandučića.

Stanite! Pročitajte dobro i obratite pozornost!

Iz Nacionalnog CERT-a građanima savjetuju da kad god prime neobičnu elektroničku poruku (bilo od nepoznatog pošiljatelja ili poznatog pošiljatelja, ali da poruku nisu očekivali i ne odgovara ranijoj komunikaciji) obrate pozornost na sljedeće:

1. Lažno predstavljanje

Policija ne koristi Gmail ili neki drugi neslužbeni servis za slanje elektroničke pošte!

Uvijek provjerite s koje adrese vam je poslana poruka i radi li se o službenoj adresi policije!

Napadači koriste imena policijskih djelatnika kako bi poruka izgledala uvjerljivo.

2. Pokušavaju u vama izazvati strah

Prijete uhićenjem i upisom u registar seksualnih prijestupnika.

KRATKO VRIJEME ZA ODGOVOR – uvjeravaju vas kako ćete biti uhićeni ako ne odgovorite u roku 48 sati. Ovu taktiku napadači koriste kako biste pod utjecajem straha i pritiska nasjeli na prijevaru.

3. U porukama i dokumentima se pojavljuju pravopisne greške

4. Pokušavaju s vama ostvariti komunikaciju

Unutar poruke ili priloženog dokumenta nalazi se adresa e-pošte na koju se morate javiti. Navedene adrese nisu službene adrese policije i na njih ne šaljite poruke!

Napadači žele ostvariti komunikaciju s vama i ukrasti vam novac!

Što učiniti u slučaju pokušaja prijevare:

Ne odgovarajte na poruku. Obrišite ju.

NE dijelite osobne podatke s nepoznatim osobama.

NE fotografirajte osobne dokumente i ne šaljite ih nepoznatim osobama.

NE uplaćujte novac nepoznatim osobama za sumnjive usluge ili ucjene.

Prijavite pokušaj prijevare i podijelite informaciju s drugima kako oni ne bi postali žrtve.