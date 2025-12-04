Posljednjih tjedana u elektroničke sandučiće građana Hrvatske počele su stizati poruke koje, na prvi pogled, izgledaju kao da dolaze od Ministarstva unutarnjih poslova odnosno policije.tri vijesti o kojima se priča Mnogi nisu svjesni Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti Neočekivani problemi Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom Zanimljivo i zabrinjavajuće Otkrivena neočekivana ranjivost AI chatbotova: Odgovaraju na apsolutno sve upite ako im se govori ovim riječnikom
U poruci, koja sadrži i privitak, navodi se da ona dolazi do ravnatelja operacija Odjela kriminalističke policije te se primatelja poruke informira o pokretanju pravnog postupka protiv te osobe.
No, poruka je lažna.
Lažna phishing poruka (Foto: Policijska uprava istarska)
Kako ističu iz policije, radi se o lažnoj obavijesti u kojoj se nepoznate osobe lažno predstavljaju.
U ovoj poruci odnosno lažnom dopisu navodi se kako je primatelj osumnjičen za više različitih kaznenih djela cyberpornografije i dječje pornografije.
Potpisnik lažnog dopisa je navodni ravnatelj Odjela kriminalističke policije koji od primatelja traži da odgovori na poruku ili će u protivnom biti uhićen i predan pravosudnim tijelima, potvrdili su iz Policijske uprave istarske.
Ističu kako je riječ o još jednoj phishing kampanji s krajnjim ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare.
Ako građani prime takvu poruku, dovoljno je na nju ne odgovoriti i obrisati ju iz svog elektronskog sandučića.
Stanite! Pročitajte dobro i obratite pozornost!
Iz Nacionalnog CERT-a građanima savjetuju da kad god prime neobičnu elektroničku poruku (bilo od nepoznatog pošiljatelja ili poznatog pošiljatelja, ali da poruku nisu očekivali i ne odgovara ranijoj komunikaciji) obrate pozornost na sljedeće:
1. Lažno predstavljanje
Policija ne koristi Gmail ili neki drugi neslužbeni servis za slanje elektroničke pošte!
Uvijek provjerite s koje adrese vam je poslana poruka i radi li se o službenoj adresi policije!
Napadači koriste imena policijskih djelatnika kako bi poruka izgledala uvjerljivo.
2. Pokušavaju u vama izazvati strah
Prijete uhićenjem i upisom u registar seksualnih prijestupnika.
KRATKO VRIJEME ZA ODGOVOR – uvjeravaju vas kako ćete biti uhićeni ako ne odgovorite u roku 48 sati. Ovu taktiku napadači koriste kako biste pod utjecajem straha i pritiska nasjeli na prijevaru.
3. U porukama i dokumentima se pojavljuju pravopisne greške
4. Pokušavaju s vama ostvariti komunikaciju
Unutar poruke ili priloženog dokumenta nalazi se adresa e-pošte na koju se morate javiti. Navedene adrese nisu službene adrese policije i na njih ne šaljite poruke!
Napadači žele ostvariti komunikaciju s vama i ukrasti vam novac!
Što učiniti u slučaju pokušaja prijevare:
Ne odgovarajte na poruku. Obrišite ju.
NE dijelite osobne podatke s nepoznatim osobama.
NE fotografirajte osobne dokumente i ne šaljite ih nepoznatim osobama.
NE uplaćujte novac nepoznatim osobama za sumnjive usluge ili ucjene.
Prijavite pokušaj prijevare i podijelite informaciju s drugima kako oni ne bi postali žrtve.