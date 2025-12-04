Sve je više znanstvenih istraživanja čiji rezultati pokazuju alarmantne rezultate o negativnom utjecaju ekrana na ljude i njihovo mentalno zdravlje. To se pogotovo odnosi na mlade koji su od najranije dobi izloženi ekranima, a novo istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Pediatrics daje neka nova saznanja i detalje o tome.

Znanstvenici su koristili podatke iz velike američke studije koja je provedena između 2018. i 2020. godine nad više od 10 tisuća adolescenata, od kojih je više od 63 posto posjedovalo pametni telefon, dok je prosječna dob kada su djeca dobila taj uređaj iznosila 11 godina. Iako se to u studiji ne spominje, možemo pretpostaviti kako su se stvari tijekom ovih godina promijenile te da sada djeca još ranije dobivaju telefone.

Postavili granicu posjedovanja telefona na 12 godina

U studiji su uspoređivali djecu koja su imala vlastiti pametni telefon prije 12 godine i djecu koja ga nisu imala do tada, a rezultati su pokazali da je ranije posjedovanje telefona povezano s povećanim rizikom od mentalnih bolesti i debljine. Također, u odnosu na djecu koja su kasnije dobila telefone, kod njih je zabilježen i povećan rizik od depresije te nedostatka sna.

Pri tome se u studiji uopće nije pratio sadržaj kojem su korisnici pristupali na telefonu, već ih je zanimala samo jedna jedina stvar - može li se posjedovanje pametnih telefona u ranoj dobi povezati s kasnijim zdravstvenim problemima. Ono što je posebno zanimljivo jest što, kada su znanstvenici uzeli u obzir da bi djeca mogla imati pristup drugim uređajima poput računala i tableta, rezultati se nisu mijenjali.

Znanstvenici koju su radili ovo istraživanje već razmišljaju o sljedećim koracima, a to je proučavanje djece koja su dobila telefon prije desete godine, zatim naučiti koja su djeca posebno osjetljiva na ekrane, kao i koje konkretne aktivnosti na mobitelima najviše negativno utječu na djecu. Također, razmišljaju i o načinima na koji mogu zaštititi djecu i adolescente od negativnih utjecaja pametnih telefona.

Stvaranje zona bez tehnologije

Glavni autor ove studije Ran Barzilay objasnio je kako je ovo još jedan dokaz kako roditelji moraju biti svjesni da pametni telefoni imaju značajan učinak na zdravlje djece te odluku o tome kada će im dati telefon trebaju pažljivo donijeti. Telefoni, naravno, imaju svojih pozitivnih strana, no predstavljaju i veliki rizik kako za mentalno tako i za fizičko zdravlje djece. Objasnio je kako će s vremenom svi tinejdžeri imati telefone te je savjetovao kako je potrebno pratiti što djeca rade na njima kako ne bi bila izložena neprikladnom sadržaju te kako im, među inim, ne bi negativno utjecala na spavanje.

Zbog sve većeg problema i ovisnosti djece o pametnim telefonima, stručnjaci preporučuju stvaranje tzv. zona bez tehnologije u kojima će djeca (a i roditelji) imati mjesto i vrijeme bez telefona, tableta i slično, a posebno se naglašava važnost druženja djece uživo.

Izvor: CBS News