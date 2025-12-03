U Googleu mogu biti prilično zadovoljni sa smjerom u kojem ide razvoj njihovih AI alata. Dok su na početku zaostajali za konkurencijom, sada su se stvari promijenile pa je, upravo zbog Googleova AI modela Gemini 3, OpenAI aktivirao crveni kod jer se čini da bi im Google mogao preuzeti lidersku poziciju na tržištu.

Što se Googlea tiče, kompanija će nastaviti s razvojem i treniranjem umjetne inteligencije te s eksperimentiranjem s novim AI opcijama i alatima.

Jedan od tih novih eksperimenata i testova odnosi se na novu opciju za internetsko pretraživanje putem AI-a. Google je već predstavio AI Overviews, opciju koja u vrhu ekrana prikazuje sažetak koji bi trebao dati odgovore na neke upite te AI mod koji, osim što korisnicima daje direktne odgovore na ono što ih zanima, može s njima i dalje razgovarati o tim temama.

Za slučaj da tražite brzi odgovor na neko pitanje, a za koji nije potreba neka dubinska analiza, potpitanja i slično, dovoljno je koristiti uobičajenu tražilicu koja će vam dati i klasične odgovore, kao i konkretan AI odgovor kroz Overview. No za slučaj da vas zanima nešto dublje, odnosno da želite malo više istraživati o nekoj temi, tu bi od veće pomoći trebao biti AI mod s kojim možete razgovarati i postavljati nove upite i objašnjenja o stvarima koje vas konkretno zanimaju.

Povezali su dva AI načina pretraživanja

(1/2) Today we’re starting to test a new way to seamlessly go deeper in AI Mode directly from the Search results page on mobile, globally.



This brings us closer to our vision for Search: just ask whatever’s on your mind – no matter how long or complex – and find exactly what you… pic.twitter.com/mcCS7oT2FI — Robby Stein (@rmstein) December 1, 2025

Iz Googlea sada žele provjeriti ima li u biti smisla razdvajati takve pretrage i različita AI iskustva. Zbog toga su se odlučili povezati ova dva AI načina te su krenuli s testiranjem opcije koja bi se mogla pokazati prilično popularnom među korisnicima. Naime, kada oni postave upit, dobit će odgovor kroz AI Overviews te klasične odgovore koje i inače daje Google. No sada je, kao i u klasičnom AI modu, moći postavljati dodatna pitanje i razgovarati s AI oko stvari koje ih zanimaju oko pojma pretraživanja.

Iz Googlea smatraju kako dobivene informacije iz takvog jednostavnog pretraživanja mogu pobuditi interes i znatiželju korisnika koji bi onda željeli saznati nešto više o tim temama. Umjesto da onda aktiviraju poseban AI mod i ponovno postave upit, sada će to moći napraviti iz istog prozora gdje ste dobili odgovor od AI Overviewsa.

To nas približava bliže našoj viziji za pretraživanje - samo pitajte što god vam je na pameti, nije bitno koliko dugo ili kompleksno i pronaći ćete baš ono što trebate, objasnio je Robby Stein, potpredsjednik Googleova odjela za pretraživanje na platformi X.

