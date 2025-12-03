Prema podacima Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), u Europu svaki dan uđe 12 milijuna malih paketa s odjećom, kozmetikom i igračkama naručenih iz Kine preko online trgovina Shein i Temu, što je prijetnja opstanku europskim trgovcima i radnim mjestima u europskoj trgovini.

Lani je u Europsku uniju ušlo 4,6 milijardi malih pošiljki naručenih preko Sheina i Temua, a ove godine bi njihov broj trebao premašiti šest milijardi, pokazuju podaci EGSO-a, ustanove koja predstavlja interese poslodavaca, sindikata i civilnog društva.

EGSO je ovaj tjedan održao konferenciju Europski potrošački dani, s koje je upozorio da će ti paketi uništiti europske trgovce, zatvoriti radna mjesta i ugroziti zdravlje potrošača nastave li stizati u istom obujmu.

Na udaru smo cunamija, izjavila je Emilie Prouzet iz francuske poslodavačke udruge MEDEF, koja obuhvaća 700 tisuća malih i srednjih kompanija.

Moramo hitno djelovati jer se val pošiljki kreće brže od naše sposobnosti da ga kontroliramo, rekla je.

Jeftiniji zbog nižih industrijskih i okolišnih standarda?

Kineskim online trgovinama zamjera se nepoštivanje zdravstvenih i sigurnosnih standarda kakvi postoje u EU.

Naime, Shein i Temu prodaju putem svoje aplikacije robu proizvođača čiji su troškovi dodatno niži jer ne moraju provoditi testiranja kakva provode proizvođači u EU, a također nemaju obvezu recikliranja vraćene robe kao što je slučaj u Europi.

Zbog toga su majica, tenisice ili elektronički proizvod 40 posto jeftiniji na tim online trgovinama nego u trgovinama u Finskoj, podatak je Finske federacije trgovaca.

Uvoz takvih proizvoda dovodi do problema u finskom društvu, upozorava njen predsjednik Simo Hiilamo. Kaže da proizvodi nisu dovoljno sigurni, a njihovom kupnjom pada potražnja za robama u Finskoj što dovodi do manje raspoloživih radnih mjesta. Također se kompromitiraju napori prema cirkularnoj ekonomiji, a zbog sastava materijala završavaju u smeću koje se povećava.

Finska i druge zemlje ostaju bez potencijalnog prihoda od poreza jer se na pošiljke u vrijednosti do 150 eura ne plaća carina po dospijeću u Europu.

U Finskoj je prije tri godine bilo milijun takvih pošiljki, a ove ih je već 50 milijuna.

Potrošače upoznati s rizicima

Karen Dahl-Nielsen je na čelu Danske uprave za sigurnost tehnologije. Tvrdi da 90 posto testiranih proizvoda u toj nordijskoj zemlji, a kupljenih preko tih platformi nije bilo u skladu sa standardima EU-a. Od 100 proizvoda 50 ih je bilo opasno. Ondje je pokrenuta video kampanja u kojoj izmišljeni kupac ima ručni sat koji se toliko zagrijao da mu je opekao ruku.

Potrošači moraju znati za rizike, zato je potrebna kampanja. Potrebno ih je informirati kako bi bili mudriji prilikom kupnje, kaže Dahl-Nielsen.

Opasnost predstavljaju štetne kemikalije u proizvodima, napose kozmetici, čije posljedice na zdravlje ponekad nisu trenutno vidljive. Punjači i baterije koji se zagrijavaju, te mogu eksplodirati, također su opasni.

Glasnogovornik kompanije Temu rekao je Hini da "strogo zabranjuju prodavačima objavljivanje proizvoda koji nisu u skladu s propisima".

Uklanjamo ih proaktivnim provjeravanjem i praćenjem, te poduzimamo mjere protiv odgovornih prodavača, dodao je. Shein nije odgovorio na upit.

Kada u europske luke, poput Rijeke ili Barcelone, stigne kontejner robe inspektori izvade iz njega primjerak i testiraju ga. Ukoliko ne zadovoljava standarde, čitav kontejner se vraća od kuda je došao. No, u slučaju pošiljaka kupljenih preko Temua ili Sheina to nije izvedivo. Naime, u tom slučaju je uvoznik sam potrošač, a s obzirom na milijune različitih i malih pošiljki ne može se na granici otvarati toliko paketa kako bi se provjerilo jesu li proizvodi ispravni.

Francuska je prošli mjesec pregledala svaki paket koji je Shein tijekom 24 sata poslao u parišku zračnu luku Charles de Gaulle. Nakon pregleda 200.000 paketa izvijestila je da 80 posto proizvoda nije bilo u skladu sa standardom. Shein je u to vrijeme otvorio svoju prvu fizičku trgovinu u centru Pariza, simbolu europske mode. Ljudi su u redovima čekali da uđu, a s druge strane su bili prosvjednici.

Za one s niskim primanjima to je bilo olakšanje dok su drugi vidjeli opasnost, kaže dužnosnica francuskog ministarstva gospodarstva i financija Manuela Peri.

Popularni i u Hrvatskoj

Shein i Temu sve su popularniji i u Hrvatskoj gdje su stanovnici suočeni s poskupljenjima hrane, energenata, stanarina i odjeće.

Moja majka je 81-godišnja umirovljenica s niskim primanjima. Jako je sretna kada uspije toliko stvari kupiti, kaže žena iz Zagreba zamolivši za anonimnost. Njena majka je prije godinu dana saznala za Temu putem kojeg je kupila odjeću, tepih, svijećnjak, a nedavno i ormar. Na narudžbu iznad 20 eura ne plaća poštarinu pa često naruči i nešto jeftinog nakita, za euro ili više, kako bi zadovoljila iznos.

Nakit je toliko vjerodostojan da su ju pitali je li ga kupila kod Swarovskog, napominje žena.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen govorila je prije godinu dana, prilikom dobivanja novog mandata, o "strateškoj autonomiji" EU-a, a sada se čini da blok od 27 zemalja postaje sve ovisniji o kineskoj robi široke potrošnje baš kao što je bio ovisan o ruskoj nafti.

Europski parlament je prošli tjedan pozvao nacionalne vlade da učine više na zaštiti potrošača kada je riječ o platformama poput Sheina i Temua. Neki u EU smatraju da "prva crta obrane" ne bi trebala biti u zračnim i pomorskim lukama gdje se carinici i inspektori suočavaju sa sve više posla, nego u Kini prije nego proizvodi krenu na put. Iz Kine je došlo 75 posto od ukupnog broja proizvoda koji lani nisu prošli carinsku kontrolu u EU.

Europski povjerenik za zaštitu potrošača Michael McGrath boravio je nedavno u Pekingu gdje se sastao s kineskim ministrima i tržišnim regulatorom.

Prenio sam im jasnu i nedvosmislenu poruku da se svaki trgovac, koji ima pristup 450 milijuna naših potrošača, mora pridržavati pravila EU, izjavio je u ponedjeljak.

McGrath je najavio bolje provođenje postojećih zakona, pojačano kontroliranje proizvoda koji uđu u EU, za što će biti potreban dodatni novac, a poručio je da paketi vrijednosti do 150 eura više neće biti izuzeti od plaćanja carine.

U međuvremenu, Alanis, 11-godišnja djevojčica, čekala je tjedan dana dok zrakoplov s njenim paketom nije sletio u zračnu luku Zaventeem u Bruxellesu. Uzbuđeno otvara pošiljku koju joj je predao poštar na vratima stana u četvrti Uccle. Nezaposlenoj majci pokazuje zimske čizme, rukavice, hlače, naušnice, igračku i slušalice koje je sama kupila preko aplikacije Shein. Majka je na isti način sebi kupila odjeću.

S malo novca kupile smo toliko toga. Presretne smo!, rekla je Hini majka koja traži posao hotelske spremačice. Dodaje da su struja, voda, plin i hrana drastično poskupjeli u Belgiji pa je "sreća što postoji trgovina kao što je Shein".