Predstavljanje Teslina Cybertrucka privuklo je veliku pažnju medija i javnosti. Debakl na demonstraciji tijekom kojeg su razbijeni neuništivi prozori kao da je najavio sudbinu ovog vozila. Musk je vjerovao kako je to pickup za novo, električno doba koji će privući milijune oduševljenih kupaca te su u njegovoj kompaniji razmišljali o godišnjim proizvodnim kapacitetima od 250 tisuća komada, koji se mogu i povećati.

Na početku se činilo kako će potražnja za Cybertruckom zaista biti velika jer su mnogi rezervirali taj električni pickup, no nakon brojnih kašnjenja, jednom kada se pojavio u prodaji, automobil je bio dosta skuplji od očekivane cijene. Interes koji su ljudi pokazivali nakon predstavljanja brzo je nestao, a prodajne brojke bile su šokantno male.

No pokazalo se kako to nije jedini problem za Teslu, ali i mali broj ljudi koji su zaista kupili ovaj pickup. Kako je s Muskovim političkim angažmanom počeo rasti otpor prema Tesli i nezadovoljstvo s njenim izvršnim direktorom, vandali su bijes prema Muskovom povezivanju s Trumpom i njegovim političkim potezima ispucavati i na Teslinim automobilima.

Od kada je Musk ušao u politiku…

Iako Musk više nije dio ljudi od Trumpova povjerenja, vozači Teslinih automobila i dalje su na meti napada, a to se pogotovo odnosi na Cybertruck. Pored dobacivanja i vrijeđanja, u nekim slučajevima zabilježeni su i fizički napadi na taj automobil. O kakvim je problemima riječ objasnio je vozač Ubera Len Andersen, a prenose na Yahoou. On je svoj Cybertruck čekao četiri i pol godine, a tijekom jedanaest mjesec koliko ima ovo vozilo, kaže da je izložen konstantnom zlostavljanju.

Objasnio je da mu se čini kao da je u osnovnoj školi pa da ga druga djeca zlostavljanju: Od kada je Elon Musk ušao u politiku, značajno je eskaliralo.

Dao je i primjere situacija s kojima se susreće. Jednom je tako muškarac na semaforu izašao iz svog pickupa, stao pred Cybertruck i udario ga. Drugi vozači mu dobacuju, pokazuju “neprikladne geste” i bacaju stvari na njegov automobil, a neki ga pokušavaju i ogrebati.

Inače, kako bi povećali prodaju ovog vozila, iz Tesle su predstavili njegovu jeftiniju verziju (koja je i dalje bila puno skuplja od očekivanih 40 tisuća dolara), no kako je ta verzija donijela i različite kompromise, za njom nije bilo potražnje pa je na kraju povučena iz prodaje.



