Dugogodišnji kirurški izazov u postizanju šavova koji nisu pretjerano zategnuti ni opasno labavi, mogao bi postati znatno jednostavniji zahvaljujući kliznim čvorovima izrađenima tako da se otpuste pri unaprijed određenoj sili, dajući do znanja kirurgu da je idealna zatezna sila šava time postignuta.

Kineski znanstvenici su razvili način podešavanja geometrije i trenja unutar čvora kako bi se otvorio samo kada se povuče silom točno određene vrijednosti. Time se čvor pretvara u predvidljiv mehanički element, jer nakon što se povuče slobodni kraj konca i omča razmota, šav automatski doseže željenu silu zatezanja. Budući da pretjerana napetost može usporiti cijeljenje rana, a nedovoljna uzrokovati curenje ili ponovnu otvorenost rane, navedena kontrolirana razina sile ključna je za sigurniji ishod nakon kirurškog zahvata.

U studiji objavljenoj u časopisu Nature, manje iskusni kirurzi koji su koristili navedne klizne čvorove postigli su kvalitetu šivanja usporedivu s iskusnim kolegama. Navedeni pristup nadomješta tradicionalno oslanjanje na procjenu napetosti pogledom i dodirom, vještinu koja ostaje neujednačena čak i među stručnjacima.

Pokusi na štakorima pokazali su da takvi unaprijed kalibrirani klizni čvorovi u operacijama debelog crijeva brže vraćaju protok krvi, smanjuju učestalost krvarenja iz rane te stvaraju manje ožiljnog tkiva nego uobičajeni šavovi.

Kako bi odredili na koji način svojstva niti utječu na silu potrebnu za otpuštanje, kineski znanstvenici su proveli mehanička testiranja, snimili postupak razmotavanja u visokoj rezoluciji i izradili jednadžbe koje povezuju hrapavost površine, čvrstoću zatezanja i ponašanje niti s pragom otpuštanja.

Kirurg se samo treba pridržavati vrlo jednostavnog pravila: povlačiti dok se ne odmota, tada zna da je dosegao željenu silu, pojansio je za Nature Tiefeng Li, istraživač mehanike i robotike s kineskog Sveučilišta Zhejiang u gradu Hangzhou.

Autori istraživanja očekuju da bi unaprijed vezani klizni čvorovi ili čvorovi izrađeni posebnim uređajem mogli postati osobito korisni u minimalno invazivnoj kirurgiji i robotskim zahvatima, gdje je dodirna povratna informacija ograničena.