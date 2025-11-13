Znanstvenici NASA-e i japanskog Sveučilišta Toho, udružili su snage i iskoristili superračunalni sustav za predviđanje točne godine u kojoj će se dogoditi sudnji dan na Zemlji. Za razliku od raznoraznih apokaliptičnih proročanstava ili znanstvenofantastičnih priča, to predviđanje temelji se na podatkovnim modelima, a ne na mitovima.

Prema rezultatima 400.000 provedenih računalnih simulacija, naš planet prestat će biti pogodan za život približno u godini 1.000.002.021, piše LAD Bible. Dakle za gotovo točno milijardu godina od danas, odnosno četiri godine manje od toga.

Znanstvenici pritom naglašavaju kako čovječanstvo zasigurno neće doživjeti taj daleki trenutak. Ubrzano zatopljenje, pad razine kisika i sve jače Sunčevo zračenje mogli bi Zemlju učiniti negostoljubivom puno prije toga.

Znanstvenici upozoravaju da će sve lošija kvaliteta zraka i porast temperatura postupno uništavati stabilnost našeg planeta, pretvarajući njegovu atmosferu u zagušljivu zamku za svako preživjelo biće.

Smrtonosni stisak Sunca

Astronomi s britanskog Sveučilišnog koledža u Londonu i Sveučilišta u Warwicku smatraju da će Zemlju na kraju uništiti samo Sunce. Njegovo širenje oslobodit će sile gravitacije koje će planet ili uvući u zvijezdu ili ga rastrgati na komade.

Baš kao što Mjesec povlači Zemljine oceane i stvara plimu, tako i planet povlači zvijezdu. Kako zvijezda evoluira i širi se, ta međudjelovanja postaju snažnija. Ona usporavaju planet i uzrokuju smanjenje njegove orbite, zbog čega se spiralno približava sve dok se ne raspadne ili ne padne u zvijezdu, pojašnjava Edward Bryant sa Sveučilišnog koledža u Londonu i glavni autor istraživanja objavljenog u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

I druge ranije studije slažu se s tim da je sudbina Zemlje izravno povezana s evolucijskom sudbinom našeg Sunca, poput istraživanja objavljenog 2021. godine u časopisu Nature Geoscience.

Kada Sunce iscrpi svoje zalihe vodika, pretvorit će se u crvenog diva i progutati okolne najbliže planete. U tom scenariju, čak bi i vizionarski planovi o kolonizaciji Marsa, poput onih koje zagovara Elon Musk, tek samo nakratko (u astronomskim terminima gledano) odgodili konačni nestanak čovječanstva.