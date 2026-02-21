Prvi NASA-ini planovi o povratku na Mjesec bili su iznimno ambiciozni i prema njima, astronauti su još 2024. trebali sletjeti na zemljin satelit i napraviti novi veliki korak za čovječanstvo. No od početka je bilo jasno kako će biti jako teško, odnosno gotovo nemoguće u zadanom roku ispuniti sve zahtjeve jedne takve komplicirane i zahtjevne misije.

Brojni tehnički izazovi koji su uključivali i probleme s razvojem raketa pa čak i lunarnih odijela koja su se pokazala puno kompliciranijim nego bi to pomislili pa do pitanja oko organizacije misije i budžeta utjecali su na konstantne odgode tako da još nismo blizu tom (novom) povijesnom trenutku i slijetanju ljudske posade na Mjesec.

Lansiranje planirano za 6. ožujka

No NASA bi zato uskoro trebala napraviti jedan veliki korak koji bi ih trebao približiti povratku na Mjesec, a to je prvi let s astronautima prema Mjesecu u okviru misije Artemis II. Ova misija također je planirana za raniji datum, no odgođena je zbog curenja tekućeg vodika. Taj problem je sada, čini se, riješen, što znači da više nema prepreke za lansiranje i put prema Mjesecu. U sklopu misije Artemis II, koja bi trebala trajati deset dana, letjelica s astronautima proći će pokraj Mjeseca, obići njegovu daleku stranu te se nakon toga vratiti na Zemlju. Među inim, tijekom leta testirat će se sustav za održavanje vode i drugi ključni sustavi kapsule.

Početak ove misije, kako su jučer objavili iz NASA-e, sada je planiran za - 6. ožujka. Ipak, iz američke svemirske organizacije ipak upozoravaju kako bi priprema za ovu misiju mogla trajati duže od planiranog, zbog čega bi na kraju moglo doći do nove odgode, odnosno pomaka datuma lansiranja.

Od posljednjeg slijetanja astronauta na Mjesec prošlo je više od 50 godina te su, tijekom programa Apollo, Amerikanci posljednji put posjetili zemljin satelit još 1972. godine. Aktualna misija povratka na Mjesec usmjerena je na njegovo južno polarno područje te na dulji boravak posade na njegovoj površini.

Jedan od razloga zašto Amerikanci žele stati na gas i ubrzati povratak na Mjesec jest prijetnja s istoka, jer slične svemirske planove imaju i Kinezi. Njihov plan je poslati astronaute na Mjesec do 2030. godine i bit će zanimljivo vidjeti tko će pobijediti u ovoj svemirskoj utrci 21. stoljeća.

Izvor: NY Post

