Povratak čovjeka na Mjesec sve je bliži, ali samo ako NASA-ina ogromna raketa dokaže da je njezin problem s curenjem goriva riješen.

NASA je u utorak ponovno pokrenula cjelovitu probu odbrojavanja za misiju Artemis II, prvi let s astronautima prema Mjesecu nakon više desetljeća i programa Apollo. Proba slijedi nakon popravaka, kojima su uklonjena curenja tekućeg vodika, zbog kojih je let već odgođen i pomaknut na ožujak.

Prije dva tjedna prethodni pokušaj punjenja gorivom prekinut je zbog istovrsnih curenja vodika, istog problema koji je prije tri godine poremetio prvu, besposadnu misiju programa Artemis. Inženjeri su tada zamijenili dvije brtve i uklonili začepljeni filtar na lansirnoj rampi u Floridi, nakon čega je odbrojavanje bilo ponovno pokrenuto.

Dvodnevna proba trebala bi završiti u četvrtak pokušajem punjenja spremnika rakete gorivom. Četvero astronauta misije Artemis II probu će pratiti, ali ne s Floride.

Ciljevi misije i vremenski okvir lansiranja

Misija Artemis II planirana je kao gotovo desetodnevno putovanje. Posada će proći pokraj Mjeseca, obići njegovu daleku stranu (koja je uvijek okrenuta od Zemlje) i potom se izravno vratiti na Zemlju, pri čemu će se testirati sustav za održavanje života i drugi ključni sustavi kapsule.

NASA neće objaviti datum lansiranja dok se ispitivanje punjenja gorivom ne provede bez curenja. Najraniji mogući datum polijetanja rakete Space Launch System (SLS) jest 6. ožujka. Iako su dužnosnici razmatrali pomicanje datuma tri dana ranije, naveli su da je potrebno dodatno vrijeme za analizu rezultata ispitivanja.

Američki astronauti su posljednji put putovali prema Mjesecu još daleke 1972. godine, tijekom programa Apollo. Program Artemis usmjeren je na južno polarno područje Mjeseca te na dulji boravak posada na njegovoj površini.