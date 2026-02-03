Problemi s gorivom ponovno su se pojavili u najgorem mogućem trenutku za NASA-u, dovodeći u pitnaje vremenski okvir za slanje ljudske misije prema Mjesecu nakon više od 50 godina.

Tijekom ključne probe punjenja gorivom u ponedjeljak u Svemirskom centru Kennedy, NASA-ini inženjeri su pokušali u potpunosti napuniti Space Launch System, raketu visoku 98 metara, namijenjenu slanju astronauta izvan Zemljine orbite. Vježba je trebala vjerno oponašati završne sate stvarnog odbrojavanja do lansiranja misije Artemis II.

Ultrahladni tekući vodik i kisik počeli su se utovarivati oko podneva, pri čemu je za punjenje spremnika i višesatno zadržavanje goriva bilo potrebno više od 2,6 milijuna litara goriva. Ubrzo se u blizini donjeg dijela rakete nakupio vodik, zbog čega su timovi najmanje dvaput morali zaustaviti punjenje, primjenom postupaka razvijenih tijekom ranijih pokušaja punjenja.

Slična curenja vodika odgodila su i bespilotni prvi lete SLS rakete 2022. godine, iako je ta misija naposljetku uspješno lansirana. Ovotjedni problemi ponovno su potaknuli zabrinutost oko spremnosti SLS-a za let s posadom.

Posada misije Artemis II, troje Amerikanaca i jedan Kanađanin, pratila je događaje iz Houstona, udaljenog oko 1600 kilometara od mjesta lansiranja, uz njihovo istodobno zadržavanje u karanteni.

NASA-in administrator Jared Isaacman na platformi X objavio je kako su ovi problemi rezultirali pomicanjem potencijalnog termina lansiranja na ožujak. No, dodao je i kako je moguće da će se termin pomicati i dalje, ovisno o daljnjim testiranjima.

With the conclusion of the wet dress rehearsal today, we are moving off the February launch window and targeting March for the earliest possible launch of Artemis II.



With more than three years between SLS launches, we fully anticipated encountering challenges. That is precisely… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 3, 2026

Podsjetimo, desetodnevni let odvest će posadu na put oko Mjeseca prije povratka na Zemlju, s ciljem provjere sustava za održavanje života u letjelici.

Izvor: Science Alert