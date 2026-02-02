Iz godine u godinu znanstvenici otkrivaju sve više neobičnih veza između virusa i bakterija u našim tijelima i različitih bolesti. Tako je već dobro poznato da ravnoteža bakterija u našim crijevima (biom) itekako utječe na naš imunološki sustav.

Sad su znanstvenici iz Centra za rak Johns Hopkins Kimmel i Instituta za imunoterapiju raka Bloomberg-Kimmel otkrili da bakterija koja se nalazi u ustima može biti odgovorna za rak dojke i utjecati na njegov razvoj.

Kako su naveli u studiji objavljenoj u časopisu Cell Communications and Signaling, bakterija Fusobacterium nucleatum, koja se nalazi u usnoj šupljini i do sad se povezivala s razvojem paradentoze, ali i rakom debelog crvijeva, mogla bi biti odgovorna i za pojavu i razvoj raka dojke.

Tijekom istraživanja otkrili su da ova bakterija oštećuje DNK i potiče stanice dojke na ponašanje povezano s rastom i širenjem raka. Istraživači su pronašli dokaze da bakterija može ući u krvotok, naseliti se u tkivu dojke i izazvati upale i promjene koje prethode pojavi raka.

Znanstvenici su primijetili da bakterija ubrzava rast tumora i olakšava širenje stanica raka iz dojke u pluća u životinjskim modelima koji oponašaju ljudski rak dojke.

Ključni je zaključak da ova bakterija može boraviti u tkivu dojke te da postoji veza između ovog patogena i raka dojke, ističe profesorica onkologije Dipali Sharma, koja je vodila studiju.

Istraživači su otkrili da čak i kratkotrajna izloženost bakteriji izaziva povećanu ekspresiju proteina zvanog PKcs koji je povezan s pojačanom migracijom tumorskih stanica, invazijom, ponašanjem sličnim stabljici i otpornošću na kemoterapiju.

Posebno su ranjive bile epitelne stanice i stanice raka dojke s mutacijama BRCA1, koj su pokazale povećan unos i dugotrajno zadržavanje F. nucelatum čak i kroz više generacija stanica, pojačavajući oštećenje DNK i učinke koji potiču rast tumora.

Naši nalazi otkrivaju vezu između oralnih mikroba i rizika od raka dojke te njegovog napredovanja, posebno kod genetski predisponiranih osoba, kaže Sharma. Ništa se ne događa izolirano.

Ističe da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se istražile kliničke implikacije ovih otkrića i treba li oralno zdravlje smatrati faktorom rizika za rak dojke.