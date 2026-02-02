Singapur će početkom travnja pokrenuti vlastitu svemirsku agenciju kako bi "u potpunosti iskoristio vrijednost i prilike rastućeg globalnog svemirskog gospodarstva", objavilo je u ponedjeljak ministarstvo trgovine.

Prednosti Singapura u sofisticiranoj proizvodnji, zrakoplovstvu, mikroelektronici, preciznom inženjerstvu i umjetnoj inteligenciji dobro nas pozicioniraju za korištenje novih prilika u sektoru svemirske tehnologije, priopćilo je ministarstvo trgovine i industrije, koje će voditi agenciju.

Osnivanje agencije najavio je na inauguralnom svemirskom summitu Tan See Leng, ravnatelj uprave za energetsku tehnologiju u ministarstvu trgovine i industrije.

Zadaća nove agencije bit će razvoj i upravljanje svemirskim kapacitetima, te sastavljanje prijedloga zakona i propisa koji podržavaju inovacije i poslovanje, priopćilo je ministarstvo.

Singapur trenutno ima 70 svemirskih tvrtki koje zapošljavaju oko 2.000 stručnjaka u različitim ulogama i aktivnostima, priopćilo je ministarstvo.

Državna potrošnja na obrambene satelitske sustave i ulaganja privatnog sektora u kapacitete za lansirale podigla su svjetska ulaganja u 2025. godini na rekordnu razinu, izvijestila je sredinom siječnja specijalizirana investicijska tvrtka Seraphim Space.

Ulaganja privatnog sektora poskočila su za 48 posto, na 12,4 milijarde dolara, izračunali su u Seraphim Spaceu. Samo u četvrtom tromjesečju njihova vrijednost dosegnula je 3,8 milijardi dolara.

SAD je u prošloj godini dominirao ulaganjima od 7,3 milijarde dolara, ili oko 60 posto globalnog iznosa, uz podršku izdašne potrošnje na usluge lansiranja i programe povezane s obranom, poput inicijative Pentagona Zlatna kupola. Iznos je bio više nego dvostruko veći nego u 2024.

Ulaganja u Europi uvećana su za nekih 25 posto, na otprilike 2,2 milijarde dolara, pokazuje izvješće. Azija se pak zadržala na visokoj razini, uz uloženih otprilike milijarde dolara u Kini u ubrzana domaća lansiranja i proizvodnju satelita.

Poticaj većim ulaganjima bit će i integracija umjetne inteligencije u svemirski hardver i u analitiku i moguća SpaceX-ova inicijalna javna ponuda dionica (IPO), napomenuli su u Seraphim Spaceu.