Oko dvije trećine svih aktivnih satelita koje kruže u zemljinoj orbiti pripada samo jednoj kompaniji. Riječ je, naravno, o Muskovom SpaceX-u koji je do sada lansirao više od 10 tisuća satelita (nedavno su dobili odobrenje za slanje još 7500 satelita), no njihov aktivan broj je nešto manji.

Iako je tijekom samo nekoliko godina SpaceX postao dominantna sila na tržištu satelita, brojka od 10 tisuća nije ništa prema onome što Musk priprema. Naime, SpaceX je zatražio dozvolu za lansiranje čak milijun satelita u orbitu, s ciljem stvaranja orbitalnih podatkovnih centara. U prijavi američkoj Federalnoj komisiji za komunikacije tvrdi se kako su takvi orbitalni podatkovni centri najisplativiji i najučinkovitiji način zadovoljavanja potražnje za računalnom snagom umjetne inteligencije.

Iako u prijavi nije navedeno neko vremensko ograničenje kada bi takvi orbitalni podatkovni centri trebali biti gotovi, Elon Musk je na nedavnom Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu komentirao kako bi takvi sateliti mogli biti lansirani u roku od 2-3 godine. Oni bi trebali raditi na solarni pogon, a prema Musku, proizvodnja solarne energije u orbiti može biti pet puta veća nego na Zemlji. Slično kao i Starlink sateliti, nalazit će se u niskoj orbiti te će biti postavljeni na visini između 500 i 2 tisuće km od Zemlje.

Kompleksna infrastruktura

Takav veliki sustav koji uključuje milijun satelita trebao bi imati računalne kapacitete koji bi mogli služiti milijardama ljudi diljem svijeta. Astronomi već sada upozoravaju na probleme u orbiti zbog velikog broja satelita koji su prilično zagušili orbitu, s čime raste opasnost od udara i stvaranja opasnog svemirskog otpada, a jasno je da bi uz novih milijun satelita ta gužva bila još puno veća.

No Musk kaže da problema neće biti: Sateliti će zapravo biti toliko udaljeni da će biti teško vidjeti od jednog do drugoga. Svemir je toliko ogroman da je izvan shvaćanja. Podsjetimo, ovaj tjedan SpaceX je predstavio sustav Stargaze, napravljen kako bi se spriječili sudari u svemiru, a sada je jasnije zašto su to napravili jer, ako orbita bude prenapučena njihovim satelitima, opasnost od potencijalnih sudara bit će puno veća.

Iako u SpaceX-u kažu kako su orbitalni podatkovni centri “zelenija varijanta” tradicionalnih podatkovnih centara, na BBC-u upozoravaju kako je lansiranje hardvera u orbitu, ako i dodatna infrastruktura potrebna za njihovu zaštitu, hlađenje i napajanje prilično kompleksna. Također, upozoravaju i na rizik od svemirskog otpada koji može oštetiti ili čak uništiti satellite.

Izvor: PC Mag