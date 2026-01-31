Plan Nvidie da uloži do 100 milijardi dolara u OpenAI kako bi pomogla toj tvrtki u treniranju i pokretanju najnovijih modela umjetne inteligencije (AI) zastao je nakon što su neki unutar najvećeg svjetskog proizvođača naprednih čipova izrazili sumnje u postizanje dogovora, izvijestio je u petak Wall Street Journal (WSJ).

Nvidia je u rujnu najavila da planira ulaganje do 100 milijardi dolara u OpenAI u okviru dogovora koji bi kreatoru ChatGPT-a dao novac i pristup koji mu je potreban za kupnju naprednih čipova, ključnih za održavanje njegove dominacije u sve konkurentnijem okruženju.

WSJ, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem, rekao je da obje tvrtke preispituju budućnost svog partnerstva, a najnoviji razgovori uključuju ulaganje u vlasnički kapital vrijedno više desetaka milijardi dolara kao dio aktualne runde financiranja OpenAI-ja.

Zabrinutost zbog konkurencije

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang privatno je naglasio svojim suradnicima posljednjih mjeseci da je izvorni sporazum o ulaganju od 100 milijardi dolara bio neobvezujući i da nije bio finaliziran, navodi se u izvješću. Huang je također privatno kritizirao nedostatak discipline u poslovnom pristupu OpenAI-ja te je izrazio zabrinutost zbog konkurencije tvrtki poput Alphabetovog Googlea i Anthropica, dodao je WSJ.

Velike tehnološke tvrtke i investitori poput SoftBank Group Corp natječu se u stvaranju partnerstava s OpenAI-jem, koji ulaže velika sredstva u podatkovne centre, ocjenjujući da bi im tješnje veze s tim startupom dale konkurentsku prednost u AI utrci. Tako Amazon pregovara o ulaganju desetaka milijardi u OpenAI, a brojka bi mogla doseći i 50 milijardi dolara, izvijestio je ranije Reuters.

OpenAI želi prikupiti do 100 milijardi dolara novog kapitala, čime će njegova vrijednost dosegnuti procjenjenih oko 830 milijardi dolara.