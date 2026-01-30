Gotovo svakodnevno policija obavještava o internetskim prevarama, a najčešće je riječ o prevarama putem oglasnika ili ljudi nasjednu na savjete vezane uz kriptovalute, no umjesto obećane zarade, na kraju ostanu bez novaca. Zbog nove takve prevare jedan je 18-godišnjak iz Otočca podigao kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja.

On je putem internetskog oglasnika pokušao prodati harmoniku, a na oglas mu se javila osoba zainteresirana za kupnju te je prodavatelju poslala poveznicu zbog unosa podataka za navodno plaćanje i dostavu. Iako policija i stručnjaci konstantno upozoravaju kako treba biti jako oprezan pri internetskim transakcijama, a pogotovo u ovakvim slučajevima u kojima nepoznate osobe šalju poveznice na koje treba upisati svoje osobne i bankovne podatke, mladić iz Otočca vjerovao je toj osobi i slijedio upute.

Na njegovu žalost, umjesto da dobije novac za harmoniku, s njegova je računa izvršeno nekoliko nedozvoljenih transakcija u ukupnom iznosu većem od 9 tisuća eura. Tek je tada shvatio da je prevaren te se obratio policiji koja sada poduzima mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela.



