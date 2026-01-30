Raketa Spectrum koju je razvio njemački startup Isar Aerospace trebala bi izvesti svoj drugi probni let u ožujku, nakon što je riješen tehnički problem koji je odgodio ranije lansiranje iz Norveške, priopćila je tvrtka u petak.

Novi prozor za lansiranje rakete, koja će poletjeti iz svemirske luke Andoya u sjevernoj Norveškoj, otvara se 19. ožujka.

Isar Aerospace izjavio je da je tehnički problem koji ih je prisilio da otkažu planirano lansiranje prošli tjedan sada riješen. Problem je uključivao tlačni ventil koji nije funkcionirao kako se očekivalo.

Uspjeli smo brzo riješiti problem s ventilom, otvorivši put za naše pripreme za lansiranje, rekao je glavni izvršni direktor tvrtke i suosnivač Daniel Metzler. Naš cilj s ovom misijom je pokazati stvarni napredak, a kako bismo to postigli, ponovno ćemo gurnuti naše sustave do njihovih granica. Spremni smo nastaviti unutar sljedećeg dostupnog prozora za lansiranje.

Mnogi prvi letovi završavaju neuspjehom

Spectrum je obavio svoj prvi probni let u ožujku 2025., ali se srušio nakon otprilike 30 sekundi. Stručnjaci za zrakoplovstvo primjećuju da mnogi prvi letovi završavaju neuspjehom, a Isar je rekao da je uspio prikupiti vrijedne podatke iz tog testa.

Tvrtka sa sjedištem u Muenchenu otkazala je svoje drugo lansiranje u kratkom roku prošli tjedan zbog kvara ventila. Raketa je dizajnirana za nošenje malih satelita u nisku Zemljinu orbitu. Uspješna misija označila bi veliku prekretnicu za europsku svemirsku industriju, potencijalno omogućujući lansiranje satelita s kontinenta pomoću raketa europske proizvodnje.

Isar Aerospace, osnovan 2018. godine, europski je konkurent Muskovom SpaceX-u i Jeff Bezosovom Blue Originu.

Europa trenutno zaostaje za Sjedinjenim Državama, Kinom i Indijom u svemirskom sektoru, usred kašnjenja u razvoju rakete Ariane 6 Europske svemirske agencije (ESA).