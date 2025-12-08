Elon Musk najbogatija je osoba na svijetu čije se bogatstvo procjenjuje na skoro 500 milijardi dolara i na najboljem je putu da postane prvi bilijunaš. Njegovo bogatstvo leži u brojnim kompanijama koje je osnovao ili njima upravlja - od Tesle, Neuralinka, xAI-a pa do SpaceX-a. Najbolje stoji, naravno, Tesla čija tržišna vrijednost iznosi skoro 1,5 bilijuna dolara, no čini se kako bi još jedna kompanija uskoro mogla doseći vrijednost od bilijun dolara.

Riječ je o SpaceX-u, Muskovom svemirskom startupu čija je vrijednost već sada oko 400 milijardi dolara, no uskoro bi mogla značajno porasti.

Vrijednost uskoro raste na 800 milijardi dolara?

Naime, kompanija priprema novu sekundarnu prodaju dionica (riječ je o transakcijama u kojima dioničari privatnih kompanija prodaju već izdane dionice drugim investitorima) u kojoj očekuju da će njena vrijednost dosegnuti čak - 800 milijardi dolara. Nakon toga, SpaceX cilja i na izlazak na burzu, što se može očekivati krajem sljedeće godine, iako konkretne odluke još nisu donesene. Ono što je poznato jest da će SpaceX-ov IPO uključivati i odjel za satelite Starlink. Ranije su u kompaniji razmišljali izdvojiti taj odjel i zadržati ga privatnim, no prema CNBC-u, od toga su ipak odustali.

Krajem iduće godine ili početkom 2027. još jedna velika i dobro poznata privatna kompanija planira izlazak na burzu, a to je - OpenAI. Kako sada stvari stoje, čini se kako bi u kratkom vremenu mogli imati dvije inicijalne ponude dionica (IPO) u kojima vrijednost kompanija koje izlaze na burzu iznosi bilijun ili više dolara. Također, IPO planira i Anthropic, a iako ne treba očekivati tako veliku vrijednost, nije teško zaključiti kako će ona prilikom izlaska na burzu iznositi više stotina milijardi dolara.

Rakete za višekratno korištenje

SpaceX je napravio povijesni korak na svemirskom tržištu razvojem raketa za višekratnu uporabu te upravo s njihovim raketama NASA šalje svoje astronaute na ISS, a one bi se trebale koristiti u budućim misijama na Mjesec i, jednom, na Mars. Također, ulažu velike resurse u lansirne centre i satelite te su do sada već poslali više od 10 tisuća satelita u svemir.

Musk je nedavno rekao kako nije ljubitelj kompanija s čijim se dionicama trguje na burzi jer je njima poslovanje otežano. Ipak, naglasio je kako se nada kako bi u jednom trenutku SpaceX mogao postati javna kompanija te da će pokušati pronaći nekakav način da omogući Teslinim dioničarima sudjelovanje u SpaceX-u.