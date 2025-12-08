Umjetna inteligencija već sada značajno utječe na tržište rada te su zbog AI-a mnogi ostali bez posla, a jasno je kako slična sudbina u budućnosti čeka i milijune drugih. Koliko smo udaljeni od masovnih otkaza (kao i hoće li ljudi pronaći nove poslove kada ostanu bez trenutnog posla) teško je reći, no ako je vjerovati izvršnom direktoru JPMorgan Chasea Jamieu Dimonu, “dramatičnih otkaza” vjerojatno neće biti tijekom sljedeće godine.

Da to toga ne bi došlo, potrebna je jedna stvar, a to je - ispravna regulativa.

On je, gostujući na Fox Newsu, odgovarao na pitanja o opasnostima koje AI predstavlja na tržištu rada te što bi Amerikanci trebali napraviti kako bi se pripremiti za “novu revoluciju” koju uzrokuje umjetna inteligencije i koja utječe na povećanje učinkovitosti, a u isto vrijeme i na otkaze.

AI će imati važnu ulogu u našim životima

Dimon je objasnio kako su trendovi slabljenja poslova i plaća počeli i prije njene široke primjene tako da, prema njemu, AI nije kriva za taj trend: Vidite, ne mislim da će umjetna inteligencija dramatično smanjiti poslove sljedeće godine. Uglavnom će AI učiniti velike stvari za čovječanstvo, kao što su to napravili traktori, gnojiva, cjepiva - spašavaju živote, objasnio je kako vidi budućnost u kojoj će umjetna inteligencija igrati važnu ulogu u našim životima. Naravno, jasno je kako sve nije tako pozitivno i kako postoje loše stvari vezane uz ovu tehnologiju - i to prvenstveno ako dođe u ruke loših ljudi. Upravo zbog toga je važna regulativa, odnosno da umjetna inteligencija bude ispravno regulirana.

Čak i ako vlada pronađe rješenje za to i postavi učinkovitu regulativu, to ipak ne znači da neće biti otkaza. Neki će ljudi ostati bez posla zbog tehnologije, no to ne znači da ljudi neće imati druge poslove, objasnio je.

Svima koji su zabrinuti da bi AI mogla negativno utjecati na njihove karijere i radna mjesta poručio je da razvijaju kritičko razmišljanje, komunikacijske vještine, emocionalnu inteligenciju i specijalizirane kompetencije. Njihov budući posao možda će biti bolji od ovog koji sada rade, no bit će potrebna edukacija kako bi naučili kako raditi taj posao.

Odgovornost je na vladama i kompanijama

Upozorio je i, ako prelazak na AI bude prebrz te ako društvo ne uspije se ljude brzo preraspodijeliti, odgovornost će biti na vladi i velikim kompanijama koje razvijaju tu tehnologiju. Oni će morati pronaći način za postupnim uvođenjem tehnologije, kao i za osiguravanjem prekvalifikacija, financijske pomoći ili čak prijevremene mirovine. Dok sve to ne zvuči toliko optimistično, on kaže kako bi AI u kratkom roku mogla stvoriti više radnih mjesta nego će ih ukinuti.

Izvor: NY Post