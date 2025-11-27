Umjetna inteligencija već je zamijenila ljudi na različitim zanimanjima, a jasno je kako smo tek na početku transformacije zbog koje će mnogi na kraju dobiti otkaze ili će biti prisiljeni promijeniti radna mjesta pa čak i struku. Kako sposobnosti AI-a budu sve veće, tako će ova tehnologija preuzimati sve više poslova, a koliko bi poslova već danas mogla preuzeti, pokazuju nam rezultati istraživanja znanstvenika s MIT-a.tri vijesti o kojima se priča 100 miljardi svijetlih točkica Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde Kakvo iznenađenje VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere" Problemi za ovaj servis Stigla je serija koja se čekala godinama i odmah je srušila Netflix
Iako je njihovo istraživanje fokusirano samo na SAD, rezultati su prilično znakoviti te, prema njima, umjetna inteligencija već sada može, odnosno ima sposobnost zamijeniti skoro 12 posto zaposlenika u toj zemlji. Treba naglasiti kako u studiji nije spomenuto koliko je već radnika ova tehnologija zamijenila, niti koliko će ih zamijeniti jer će to ovisiti o više faktora, a ne samo o činjenici da je AI dovoljno sposobna da neki posao obavlja jednako dobro ili bolje nego ljudi. To će ovisiti, naglašavaju iz MIT-a, i o strategiji kompanija, društvenoj prihvaćenosti, kao i budućim zakonima i regulativi.
Mjerili izloženost automatizaciji
Prilikom istraživanja koristili su metriku nazvanu Iceberg Index koja mjeri koliko je neki posao izložen automatizaciji te koliko se vještine tog posla preklapaju s mogućnostima umjetne inteligencije. U studiji su analizirali 150 milijuna radnika te gotovo tisuću zanimanja i usporedili su njihove vještine s mogućnostima 13 tisuća alata baziranih na umjetnoj inteligenciji.
Kako to mogu potvrditi i zaposlenici u brojnim hrvatskim kompanijama, AI se već naveliko koristi u brojnim industrijama i sektorima, a u ovom se istraživanju spominju neka od njih. Pored, naravno, IT-ja u kojem umjetna inteligencija već sada naveliko piše kodove, umjetna inteligencija koristi se i u financijama, zdravstvu, logistici, proizvodnji itd.
U nekim slučajevima AI može sama raditi posao koji danas rade ljudi, a u drugim slučajevima može prilično pomoći i ubrzati rad, što doprinosi učinkovitosti i produktivnosti. U zdravstvu se tako AI može baviti papirologijom i administracijom, što doktorima i sestrama daje više vremena za pacijente, u logistici može raditi obrade narudžbi, dok u proizvodnji može upravljati kontrolom kvalitete. Ista je stvar i s financijskom industrijom u kojoj ova tehnologija može obrađivati dokumente i analizirati podatke, što će olakšati posao financijskim analitičarima koji će se moći posvetiti naprednim zadacima, dok će rutinske i ponavljajuće poslove, dakle, odrađivati AI.
Iako trenutačno samo možemo nagađati kako će izgledati budućnost, a pogotovo budućnost tržišta rada s umjetnom inteligencijom, činjenica je kako nas čekaju drastične promjene. Ova bi tehnologija s vremenom mogla zamijeniti većinu ljudi na nekim rutinskim i administrativnim poslovima, dok će ljudi moći razvijati kreativnije, analitičke i kompleksnije vještine, no ne bi se trebali iznenaditi ako i na tim poljima jednom zavlada AI.
Izvor: CBS News