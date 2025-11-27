Umjetna inteligencija već je zamijenila ljudi na različitim zanimanjima, a jasno je kako smo tek na početku transformacije zbog koje će mnogi na kraju dobiti otkaze ili će biti prisiljeni promijeniti radna mjesta pa čak i struku. Kako sposobnosti AI-a budu sve veće, tako će ova tehnologija preuzimati sve više poslova, a koliko bi poslova već danas mogla preuzeti, pokazuju nam rezultati istraživanja znanstvenika s MIT-a.

Iako je njihovo istraživanje fokusirano samo na SAD, rezultati su prilično znakoviti te, prema njima, umjetna inteligencija već sada može, odnosno ima sposobnost zamijeniti skoro 12 posto zaposlenika u toj zemlji. Treba naglasiti kako u studiji nije spomenuto koliko je već radnika ova tehnologija zamijenila, niti koliko će ih zamijeniti jer će to ovisiti o više faktora, a ne samo o činjenici da je AI dovoljno sposobna da neki posao obavlja jednako dobro ili bolje nego ljudi. To će ovisiti, naglašavaju iz MIT-a, i o strategiji kompanija, društvenoj prihvaćenosti, kao i budućim zakonima i regulativi.

Mjerili izloženost automatizaciji

Prilikom istraživanja koristili su metriku nazvanu Iceberg Index koja mjeri koliko je neki posao izložen automatizaciji te koliko se vještine tog posla preklapaju s mogućnostima umjetne inteligencije. U studiji su analizirali 150 milijuna radnika te gotovo tisuću zanimanja i usporedili su njihove vještine s mogućnostima 13 tisuća alata baziranih na umjetnoj inteligenciji.

Kako to mogu potvrditi i zaposlenici u brojnim hrvatskim kompanijama, AI se već naveliko koristi u brojnim industrijama i sektorima, a u ovom se istraživanju spominju neka od njih. Pored, naravno, IT-ja u kojem umjetna inteligencija već sada naveliko piše kodove, umjetna inteligencija koristi se i u financijama, zdravstvu, logistici, proizvodnji itd.

U nekim slučajevima AI može sama raditi posao koji danas rade ljudi, a u drugim slučajevima može prilično pomoći i ubrzati rad, što doprinosi učinkovitosti i produktivnosti. U zdravstvu se tako AI može baviti papirologijom i administracijom, što doktorima i sestrama daje više vremena za pacijente, u logistici može raditi obrade narudžbi, dok u proizvodnji može upravljati kontrolom kvalitete. Ista je stvar i s financijskom industrijom u kojoj ova tehnologija može obrađivati dokumente i analizirati podatke, što će olakšati posao financijskim analitičarima koji će se moći posvetiti naprednim zadacima, dok će rutinske i ponavljajuće poslove, dakle, odrađivati AI.

Iako trenutačno samo možemo nagađati kako će izgledati budućnost, a pogotovo budućnost tržišta rada s umjetnom inteligencijom, činjenica je kako nas čekaju drastične promjene. Ova bi tehnologija s vremenom mogla zamijeniti većinu ljudi na nekim rutinskim i administrativnim poslovima, dok će ljudi moći razvijati kreativnije, analitičke i kompleksnije vještine, no ne bi se trebali iznenaditi ako i na tim poljima jednom zavlada AI.

Izvor: CBS News