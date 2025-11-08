Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu i osoba koja ima najveću perspektivu postati prvi svjetski bilijunaš, gostovao je nedavno na podcastu Joea Rogana s kojim je, među inim, razgovarao o umjetnoj inteligenciji i utjecaju ove tehnologije na tržište rada i općenito budućnost. Prema njegovim riječima, a slično razmišljaju i drugi tehnološki stručnjaci, pred nama su velike promjene.

Ono o čemu se puno govori i čega se mnogi i pribojavaju, a to su brojni otkazi, ne samo da stiže velikom brzinom, nego se u biti već događa, objasnio je Musk. Umjetna inteligencija već sada zamjenjuje uredske poslove koji su digitalno usmjereni, a ta zamjena će se u budućnosti nastaviti “ubrzanim tempom”. Zbog AI-a i utjecaja te tehnologije, uredski poslovi činit će se kao izvođenje matematike na ruke prije pojave računala. Dakle, tako nešto postat će zastarjelo i nepotrebno, odnosno ljudi se više time neće baviti.

Poslovi će se promijeniti

No to se ipak ne bi trebalo odraziti na masovnu nezaposlenost te je podsjetio da se sličan proces događao i kroz modernu povijest - kada je tehnologija zamijenila ljudski rad, a ljudi su onda našli druge poslove: Mislim da će u biti postojati velika potražnja za poslovima, ali ne nužno za istim poslovima.

O kakvim je to novim poslovima riječ, danas je teško prognozirati, no najčešće se spominju neki poslovi vezani uz razvoj i treniranje umjetne inteligencije. Također, ljudi koji dobiju otkaz na svojim uredskim poslovima možda će potražiti novo radno mjesto među zanimanjima koja su, barem još za neko vrijeme, relativno sigurna. To su prvenstveno fizički radni poslovi te oni poslovi koji zahtijevaju određeni element ljudske interakcije. Sve što fizički pomiče atome, poput kuhanja hrane ili poljoprivrede, sve što je fizičko, ti će poslovi postojati mnogo dulje, objasnio je svoje viđenje Musk.

Vizija raja

Budućnost u kojoj će umjetna inteligencija i robotika biti neizostavni dio naših života, može se razviti u više različitih scenarija. O onim najopasnijim u kojima se tehnologija okreće protiv ljudi pisali smo više puta, a na tu mogućnost upozorio je ranije i Musk.

No postoji i druga strana medalje, odnosno pozitivni scenariji u kojima će zbog tehnologije i umjetne inteligencije veliko bogatstvo biti dostupno gotovo svima. Na kraju, smatra Musk, rad će postati opcionalan, a ljudima će biti dostupni veliki univerzalni dohodak tako da će moći imati bilo koji proizvod i uslugu koje žele. No dok čovječanstvo dođe do tog stadija (a teško je vjerovati kako svijet ide u tom smjeru), Musk kaže da nas čeka puno traume i disrupcije.

Muskova idealna verzija budućnosti, kako je i sam naglasio u razgovoru s Roganom, zvuči kao raj jer ako će ljudi imati dovoljno novaca da se neće morati brinuti oko posla i zarade, moći će raditi baš ono što žele. No put do tog raja i utopije prilično je trnovit i prepun izazova i problema.

Izvor: Business Insider