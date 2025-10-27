Koliko god direktori tehnoloških kompanija naglašavali kako će AI prvenstveno utjecati na povećanje produktivnosti i učinkovitosti te da će rasteretiti ljude nekih nepotrebnih poslova, jasno je kako će zbog ove tehnologije mnogi ostati bez posla. Mnogi su to već iskusili na svom primjeru te su zbog umjetne inteligencije ugašena njihova radna mjesta, a nije teško zaključiti kako budućnost donosi daljnja i vjerojatno brojna otpuštanja u različitim industrijama, upravo zbog utjecaja AI-a.

Posljednje žrtve umjetne inteligencije su zaposlenici Mete, kompanije koja uključuju Facebook, Instagram i WhatsApp. Prema glavnom direktoru za privatnost i usklađenost kompanije, Michaelu Prottiju, Meta se “udaljava” od ručnih recenzija i sve više okreće automatizaciji i umjetnoj inteligenciji. Zbog takve povećane automatizacije, više nije potreban tako veliki broj zaposlenika u tom odjelu kao i ranije, što znači da je dio njih - ostao bez posla.

Veća učinkovitost

O kolikom je broju zaposlenika riječ, iz Mete nisu objavili.

Prema Prottiju, ne samo da je automatizacijom smanjen broj ljudi, što znači i manje troškove, već su prelazak s ručnih na automatizirane procese rezultirali boljim i pouzdanijim rezultatima usklađenosti u cijeloj Zuckerbergovoj kompaniji.

Ono što je zanimljivo vezano uz Metu, umjetnu inteligencije i otpuštanja, jest da je kompanija nedavno otpustila oko 600 ljudi upravo iz svog AI odjela. Iako će tvrtka nastaviti zapošljavanja u svom odjelu za superinteligenciju, dio zaposlenika u odjelu za temeljna istraživanja AI-a te u odjelu za AI proizvode i infrastrukturu morat će potražiti novo radno mjesto.

Zbog AI-a mnogi su do sada zaista ostali bez posla, no dio stručnjaka za tržište rada smatra kako neki šefovi (manjih) i većih kompanija danas koriste implementaciju ove tehnologije kao opravdanje za otpuštanja jer su još tijekom korone pretjerali sa zapošljavanjem. Također, fokus na AI, kao i otkazi povezani s promjenom strategije prema umjetnoj inteligenciji kompanije u očima investitora prikazuje naprednijima te učinkovitijima.

Izvor: Tech Spot