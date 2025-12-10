Uzroci gihta često se prepisuju pacjentovom stilu života i prehrani, no opsežna genetska istraživanja sada pokazuje da ta neugodna i bolna bolest puno više ovisi o nasljeđu nego o individualnom ponašanju.

Znanstvenici su nedavno procijenili genomske podatke 2,6 milijuna sudionika iz 13 DNK kohorti, uključujući 120.295 osoba klasificiranih kao onih oboljelih od gihta. Usporedna analiza otkrila je 377 genetskih regija povezanih s rizikom od gihta, od kojih 149 dosad nije bilo poznato.

Istraživanje, koje je objalvjeno u časopisu Nature Genetics, pokazuje da svaka glavna faza razvoja gihta ima genetsku komponentu, od transporta mokraćne kiseline do formiranja igličastih kristala i reakcije imunološkog sustava.

Giht je kronična bolest s genetskom osnovom i nije krivica oboljelog. Mit da giht uzrokuje životni stil ili prehrana, treba razbiti, ističe Tony Merriman, epidemiolog s novozelandskog Sveučilišta Otago u članku objavljenom na stranicama tog sveučilišta. Njegov tim ističe u studiji da uporni nesporazumi mogu odgoditi pristup preventivnoj terapiji koja snižava razinu urata u krvi.

Taj rašireni mit uzrokuje sram kod ljudi s gihtom, zbog čega su neki skloniji patiti u tišini i ne otići liječniku po preventivni lijek koji snižava urat u krvi i sprječava njihovu bol, kaže Merriman.

Spoznaje iz tog istraživanja podržavaju buduće napore u razvoju lijekova. Iako su većina podataka činile osobe europskog podrijetla, a neki slučajevi bili samoprijavljeni, studija značajno unapređuje razumijevanje genetike gihta.

Nadamo se da će s vremenom postati dostupniji bolji tretmani s novim ciljevima koje smo identificirali. Giht zaslužuje više sredstava u zdravstvu i veću prioritetnost u zdravstvenom sustavu, ističe na kraju Merriman.