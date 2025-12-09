Prije nešto više od pola godine iz Wayma su se pohvalili kako njihovi robotaksiji svakog tjedna obavljaju čak 250 tisuća plaćenih vožnji. Dakle, riječ je o milijun vožnji mjesečno u automobilima u kojima uopće nema vozača, a pri tome treba naglasiti kako nije zabilježena niti jedna prometna nesreća s ozbiljnijim posljedicama, odnosno nije bilo poginulih ili teže ozlijeđenih osoba u njihovim vozilima.

Iako robotaksiji nisu savršeni te i dalje postoje neke situacije u kojima se ne snalaze najbolje poput nedavne situacije kada autonomno vozilo nije bilo previše impresionirano policijskom akcijom u raskrižju kojim je prolazilo, statistika pokazuje da su bolji i sigurniji vozači od ljudi.

Bliže se pola milijuna vožnji tjedno

Iz Wayma više nisu objavljivali informacije o broju tjednih vožnji robotaksija, no tijekom proteklih mjeseci najavili su širenje na više tržišta - i to ne samo američkih, već su najavili i dolazak u Europu. Konkretno, njihove automobile bez vozača možemo očekivati već sljedeće godine na cestama Londona, no prije toga potrebno je obaviti sva potrebna testiranja te uskladiti regulativu.

Zahvaljujući investicijskoj kompaniji Tiger Global i njihovom pismu investitorima, ovog tjedna saznali smo nove informacije o Waymu i broju tjednih plaćenih vožnji. Prema tom pismu, kojeg su vidjeli novinari CNBC-a, broj vožnji u njihovim robotaksijima povećao se na čak 450 tisuća tjedno te se ne bi začudili ako se uskoro iz ove tvrtke jave priopćenjem kako je ta brojka dosegla pola milijuna vožnji.

Waymo je jasni lider u autonomnoj vožnji te su nedavno premašili 450 tisuća tjednih plaćenih vožnji u proizvodu koji je deset puta sigurniji u odnosu na ljudske vozače, stoji u pismu investitora iz Tiger Globala. Predviđanja o 450 tisuća vožnji bazirana su na javno dostupnim podacima.

Širenje na nove gradove

S obzirom na to da je Waymo najavio povećanje opsega vožnji svojih robotaksija i na autoceste u 3 grada, kao i širenje na gradove poput Miamija, Dallasa, Houstona, San Antonija i Orlanda, nije teško zaključiti kako budućnost nosi rapidno povećanje broja tjednih vožnji. U SAD-u trenutačno i Tesla testira svoje robotaksije, no ta dva servisa, barem trenutačno, ne mogu se usporediti jer se u Teslinim automobilima i dalje se nalaze sigurnosni vozači.

Kada spominjemo robotaksije, treba spomenuti i Verne. Mate Rimac nedavno je prikazao nešto više od 60 prototipova robotaksija koji se nalaze u različitim fazama razvoja. Naglasio je kako je pred njima još puno posla, no izrazio je uvjerenje kako će i s robotaksijima iz Hrvatske uspjeti izgraditi još jednu veliku svjetsku priču. Jer autonomna vožnja i robotaksiji će se desiti bez nas i s nama. Ali mi u ovom slučaju želimo aktivno sudjelovati i da budemo jedan važan čimbenik, ako ne u svijetu onda barem u Europi, objasnio je prilikom prikaza prototipova vozila Rimac.

