Nacionalni CERT izdao je upozorenje građanima zbog poplave poruka koje imitiraju sustav e-Građani.

Kako ističu iz CERT-a, pojavile su se lažne stranice koje oponašaju službenu stranicu sustava e-Građani, a prate ih i lažni e-mailovi s naslovom "Službena NIAS Obavijest" kojom se građane pokušava prevariti da dođu na lažne stranice te da im se ukradu njihove vjerodajnice, osobni i financijski podaci te podaci mobilnog bankarstva (tokeni).

Obavještavamo građane da su zabilježene phishing poruke elektroničke pošte koje se lažno predstavljaju kao obavijesti vezane uz sustav NIAS. Upozoravamo građane da ne otvaraju sumnjive poveznice i privitke te da ne unose svoje osobne podatke i vjerodajnice. Službene obavijesti o sustavu NIAS objavljuju se isključivo putem portala gov.hr, navodi se na službenim stranicama e-Građani.

Primjer prevarantskog e-maila (Foto: Zimo)

Iz CERT-a pak građanima savjetuju da budu izuzetno oprezni kod primitka neočekivanih zahtjeva, poruka koje dolaze sa sumnjivih adresa i koje zahtjevaju brzo djelovanje (Hitno! Ostajete bez pristupa!). Također, savjetuju da nikad ne klikaju na poveznice unutar same poruke, već odu direktno na stranice platforme upisivanjem adrese direktno u preglednik.

Službena adresa sustava e-Građani je https://gov.hr/

Obavijesti o sustavu e-Građani zaprimaju se u pretinac kroz sam sustav, ne na vašu adresu elektroničke pošte

Ne klikajte na sumnjive poveznice u mailovima

Sustavu pristupajte tako da sami potražite sustav putem tražilice ili upišete URL https://gov.hr/

Ako ste na lažnoj stranici upisali svoje pristupne podatke poduzmite korake za zaštitu

Ako ste upisali broj tokena mobilnog bankarstva, kontaktirajte svoju baku kako bi poduzeli sve potrebne radnje za zaštitu vašeg računa

Upozorite druge o ovoj prijevari.

Podsjećamo kako ovo nije prva takva prijevara koja cilja sustav e-Građani i građane Republike Hrvatske.