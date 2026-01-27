Način na koji probavni sustav obrađuje hranu možda otkriva važnu ulogu jednog vitamina u našem zdravlju. Genetsko istraživanje motiliteta crijeva, brzine kojom hrana prolazi kroz probavni sustav, ukazalo je na povezanost s vitaminom B1, poznatim i kao tiamin.

Tiamin, prisutan u cjelovitim žitaricama, mesu, ribi i mahunarkama, ključan je za pretvaranje hrane u energiju. Njegov utjecaj na crijeva i crijevnu mikrobiotu tek se sada otkriva.

Znanstvenici su u novom istraživanju, objavljenom u časopisu Neurogastroenterology, otkrili nekoliko genetskih varijanti povezanih s metabolizmom tiamina, što sugerira ranije neprepoznatu ulogu tog vitamina u regulaciji učestalosti stolice. Ako se to potvrdi, prehrana bogata tiaminom ili suplementi mogli bi pomoći u upravljanju probavnih smetnji poput zatvora ili proljeva.

Problemi s motilitetom crijeva nalaze se u središtu sindroma iritabilnog crijeva, zatvora i drugih uobičajenih poremećaja motiliteta crijeva. No, temeljnu biologiju vrlo je teško utvrditi. Ovi genetski rezultati ističu specifične putove, osobito vitamin B1, kao provjerljive smjernice za sljedeću fazu istraživanja, uključujući laboratorijske eksperimente i pažljivo dizajnirane kliničke studije, objašnjava genetičar Mauro D'Amato iz Baskijskog saveza za istraživanje i tehnologiju u Španjolskoj i jedan od autora navedenog istraživanja, u objavi na webu te institucije.

Autori istraživanja su identificirali dvije genetske varijante koje utječu na aktivaciju i transport tiamina. U naknadnoj analizi 98.449 sudionika iz baze podataka UK Biobank, prehrambeni unos vitamina B1 snažno je povezan s učestalošću stolice, iako je učinak bio različit kod onih koji nose obje varijante.

Znanstvenici su analizirali podatke više od 260.000 ljudi u Europi i Istočnoj Aziji.

Koristili smo genetiku za izgradnju karte bioloških putova koji određuju tempo crijeva. Ono što je posebno istaknuto je koliko su podaci snažno ukazivali na metabolizam vitamina B1, uz već poznate mehanizme poput žučnih kiselina i živčanog signaliziranja, pojašnjava Cristiano Diaz-Muñoz, vodeći autor istraživanja.

Studija zaključuje da metabolizam tiamina može pomoći u regulaciji motiliteta crijeva.

Buduća istraživanja mogu ispitati može li ciljano nutricionističko djelovanje, poput suplementacije tiaminom, ublažiti poremećeni motilitet crijeva i simptome sindroma iritabilnog crijeva kod genetski osjetljivih pojedinaca, sugeriraju autori istraživanja na kraju.