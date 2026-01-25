Otkako je pušten u rad, NASA-in svemirski teleskop James Webb oduševljava znanstvenike svojim detaljnim fotografijama dubokog svemira, ali i otkriva dosad skrivene tajne svemirskih prostranstava.

Jedna od takvih fotografija koja je oduševila znanstvenike objavljena je nedavno i prikazuje detaljnu fotografiju umiruće zvijezde koja se raspada u plin i prašinu.

Uz to što je fotografija zaista jedinstvena, ona pruža uvid i u ono što očekuje naše Sunce na kraju njegova života.

Kako su pojasnili iz NASA-e, fotografija je snimljena NIRCam infracrvenim instrumentom i prikazuje unutarnji prsten svjetlećeg oblaka vrućeg materijala koji je izbacila zvijezda nakon što je odbacila svoje vanjske slojeve i postala bijeli patuljak.

Maglica Helix (Foto: ESO, VISTA, NASA, ESA, CSA, STScI, J. Emerson (ESO) i CASU)

Slika je nastala u poznatoj maglici Helix, koju mnogi nazivaju "Sauronovim okom" zbog sličnosti s likom iz "Gospodara prstenova". Ovaj prepoznatljiv svemirski objekt smješten je 650 svjetlosnih godina od Zemlje i već nas je u nekoliko navrata oduševio svojim izgledom.

Na fotografiji ove zvijezde koja polako nestaje mogu se vidjeti slabe plave mrlje koje označavaju najtoplije plinove, dok žuća područja označavaju hladnije plinove poput vodika. Na vanjskim rubovima, crvenkasti tonovi prate najhladniji materijal, gdje plin počinje da se razrjeđuje i prašina može poprimiti oblik. Zajedno, boje pokazuju posljednji dah zvijezde koji se pretvara u sirove sastojke za nove svjetove.