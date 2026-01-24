Posada koju čine četiri astronauta, Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch (iz NASA-e) te astronaut iz CSA (Canadian Space Agency) Jeremy Hansen, službeno je otišla u karantenu uoči lansiranja misije Artemis II prema Mjesecu.

S obzirom na to da astronauti obično odlaze u karantenu 14 dana prije lansiranja, NASA je time nagovijestila kad planira krenuti s lansiranjem ove misije.

Podsjetimo, astronauti odlaze u karantenu kako se ne bi razboljeli uoči samog lansiranja ili tijekom misije.

Posada je u karantenu ušla u Houstonu, a ako sve prođe dobro, odletjet će u NASA-in svemirski centar Kennedy na Floridi otprilike šest dana prije lansiranja. Tamo će živjeti u prostorijama za astronaute unutar zgrade za operacije i preglede Neila A. Armstronga, prije dana lansiranja.

Tijekom karantene, ističu iz NASA-e, posada može nastaviti redoviti kontakt s prijateljima, obitelji i kolegama koji se mogu pridržavati smjernica karantene te će izbjegavati javna mjesta, nositi maske i održavati distancu od drugih s kojima dolaze u kontakt dok nastavljaju svoje završne aktivnosti obuke. Te aktivnosti obuke nastavit će se u narednim danima simulacijama misije i liječničkim pregledima.

Iako iz NASA-e nisu objavili službeni datum lansiranja, objavili su kalendar "raspoloživih termina" za lansiranje. I prvi raspoloživi datum pada na 6. veljače, što je točno 14 dana od ulaska astronauta u karantenu. Osim njega, u kalendaru su kao raspoloživi navedeni termini 6.-8. veljače, 10. i 11. veljače, 6.-9. ožujka, 11. ožujka te 1. travnja, 3.-6. travnja i 30. travnja kao krajnji termin. Naravno, lansiranje ovisi i o vremenskim uvjetima pa će NASA konačnu odluku o samom datumu lansiranja donijeti i na temelju vremenske prognoze.

Tijekom ovog perioda NASA će provesti cijeli niz testova, kako na samoj letjelici, tako i s astronautima ne bi li provjerila njihovu spremnost.

Podsjetimo, misija Artemis II trebala bi astronaute odvesti na put oko Mjeseca u trajanju od otprilike 10 dana. Tijekmo tog vremena testirat će se sustavi potrebni za nastavak misije Artemis i povratak ljudskih misija na samu površinu Mjeseca.

Nakon završetka misije, astronauti bi se s letjelicom Orion treballi spustiti u Tihi ocean. Točna lokacija bit će poznata uoči lansiranja.

Odbrojavanje je započelo. Sad nam preostaje tek čekati službene objave iz NASA-e.