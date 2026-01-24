Posada koju čine četiri astronauta, Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch (iz NASA-e) te astronaut iz CSA (Canadian Space Agency) Jeremy Hansen, službeno je otišla u karantenu uoči lansiranja misije Artemis II prema Mjesecu.tri vijesti o kojima se priča Stručnjak objašnjava Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili Mnogi će je koristiti Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka Razmislite prije klikanja Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
S obzirom na to da astronauti obično odlaze u karantenu 14 dana prije lansiranja, NASA je time nagovijestila kad planira krenuti s lansiranjem ove misije.
Podsjetimo, astronauti odlaze u karantenu kako se ne bi razboljeli uoči samog lansiranja ili tijekom misije.
Posada je u karantenu ušla u Houstonu, a ako sve prođe dobro, odletjet će u NASA-in svemirski centar Kennedy na Floridi otprilike šest dana prije lansiranja. Tamo će živjeti u prostorijama za astronaute unutar zgrade za operacije i preglede Neila A. Armstronga, prije dana lansiranja.
Tijekom karantene, ističu iz NASA-e, posada može nastaviti redoviti kontakt s prijateljima, obitelji i kolegama koji se mogu pridržavati smjernica karantene te će izbjegavati javna mjesta, nositi maske i održavati distancu od drugih s kojima dolaze u kontakt dok nastavljaju svoje završne aktivnosti obuke. Te aktivnosti obuke nastavit će se u narednim danima simulacijama misije i liječničkim pregledima.
Iako iz NASA-e nisu objavili službeni datum lansiranja, objavili su kalendar "raspoloživih termina" za lansiranje. I prvi raspoloživi datum pada na 6. veljače, što je točno 14 dana od ulaska astronauta u karantenu. Osim njega, u kalendaru su kao raspoloživi navedeni termini 6.-8. veljače, 10. i 11. veljače, 6.-9. ožujka, 11. ožujka te 1. travnja, 3.-6. travnja i 30. travnja kao krajnji termin. Naravno, lansiranje ovisi i o vremenskim uvjetima pa će NASA konačnu odluku o samom datumu lansiranja donijeti i na temelju vremenske prognoze.
Tijekom ovog perioda NASA će provesti cijeli niz testova, kako na samoj letjelici, tako i s astronautima ne bi li provjerila njihovu spremnost.
Podsjetimo, misija Artemis II trebala bi astronaute odvesti na put oko Mjeseca u trajanju od otprilike 10 dana. Tijekmo tog vremena testirat će se sustavi potrebni za nastavak misije Artemis i povratak ljudskih misija na samu površinu Mjeseca.
Nakon završetka misije, astronauti bi se s letjelicom Orion treballi spustiti u Tihi ocean. Točna lokacija bit će poznata uoči lansiranja.
Odbrojavanje je započelo. Sad nam preostaje tek čekati službene objave iz NASA-e.