Osnivanje i otvaranje Centra za sigurniji internet u Istarskoj županiji najavili su u petak u Puli istarski župan Boris Miletić i predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak, istaknuvši kako time županija čini važan iskorak u sustavnoj zaštiti djece i mladih u digitalnom okruženju u kojem je elektroničko nasilje sve prisutnije.

Riječ je o projektu usmjerenom na prevenciju elektroničkog nasilja, vrbovanja, seksualne iznude i drugih online rizika, kao i na jačanje digitalnih kompetencija djece, roditelja, učitelja i stručnih suradnika, kojim se po riječima Miletića želi jasno poručiti da je sigurnost djece i mladih najvažnija.

Djeca danas odrastaju u digitalnom svijetu i naša je odgovornost osigurati da taj svijet za njih bude siguran. Otvaranjem Centra za sigurniji internet jasno poručujemo da sigurnost djece i mladih shvaćamo ozbiljno i dugoročno. Ovo je ulaganje u budućnost Istre i u pravo svakog djeteta na sigurno odrastanje, rekao je župan.

Podsjetio je da je pismo namjere o osnivanju Centra između Istarske županije i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu potpisano u svibnju 2025. godine, dok je krajem prosinca sklopljen Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u realizaciji projekta. Sporazumom je definiran petogodišnji okvir provedbe projekta, od 2026. do 2030. godine, kao i jasne obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 606.750 eura, a Istarska županija osigurava financiranje u iznosu do 450.000 eura, odnosno do 90.000 eura godišnje.

Centar će biti mjesto gdje se mogu dobiti i znanja i podrška, a važan segment njegovog rada bit će i prevencija jer se njome može puno toga postići. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju djece i mladih, kao i na osnaživanje roditelja te jačanje kompetencija učitelja i stručnih suradnika u prepoznavanju i prevenciji online rizika, naglasio je Miletić.

Uz klasično vršnjačko nasilje sve izraženije i seksualno uznemiravanje djece na internetu

Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak kazao je kako potrebu za osnivanjem Centra potvrđuju i rezultati nacionalnog istraživanja o vršnjačkim odnosima i nasilju među djecom, prema kojima gotovo 90 posto učenika barem jednom doživi neki oblik nasilja u školi, dok je elektroničko nasilje sve prisutnije, a velik broj djece nasilje ne prijavljuje odraslima.

Osim klasičnog vršnjačkog nasilja, koje je, kako pokazuju istraživanja, prisutno gotovo svakodnevno u svakoj školi i gotovo u svakom razredu, sve je izraženije i seksualno uznemiravanje djece na internetu. Prema dostupnim podacima, gotovo 70 posto učenika srednjih škola doživjelo je neki oblik seksualnog uznemiravanja u online okruženju, poručio je Ramljak.

Posebno zabrinjavaju podaci o najtežim oblicima kaznenih djela, vezanima uz iskorištavanje djece za pornografiju jer je, kako je naveo, u Hrvatskoj broj takvih kaznenih djela u posljednjih sedam godina porastao za čak 280 posto - s oko 120 na više od 500 kaznenih djela godišnje. On je najavio kako će Centar s radom započeti tijekom veljače.