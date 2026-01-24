Osnivanje i otvaranje Centra za sigurniji internet u Istarskoj županiji najavili su u petak u Puli istarski župan Boris Miletić i predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak, istaknuvši kako time županija čini važan iskorak u sustavnoj zaštiti djece i mladih u digitalnom okruženju u kojem je elektroničko nasilje sve prisutnije.tri vijesti o kojima se priča Stručnjak objašnjava Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili Mnogi će je koristiti Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka Razmislite prije klikanja Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Riječ je o projektu usmjerenom na prevenciju elektroničkog nasilja, vrbovanja, seksualne iznude i drugih online rizika, kao i na jačanje digitalnih kompetencija djece, roditelja, učitelja i stručnih suradnika, kojim se po riječima Miletića želi jasno poručiti da je sigurnost djece i mladih najvažnija.
Djeca danas odrastaju u digitalnom svijetu i naša je odgovornost osigurati da taj svijet za njih bude siguran. Otvaranjem Centra za sigurniji internet jasno poručujemo da sigurnost djece i mladih shvaćamo ozbiljno i dugoročno. Ovo je ulaganje u budućnost Istre i u pravo svakog djeteta na sigurno odrastanje, rekao je župan.
Podsjetio je da je pismo namjere o osnivanju Centra između Istarske županije i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu potpisano u svibnju 2025. godine, dok je krajem prosinca sklopljen Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u realizaciji projekta. Sporazumom je definiran petogodišnji okvir provedbe projekta, od 2026. do 2030. godine, kao i jasne obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 606.750 eura, a Istarska županija osigurava financiranje u iznosu do 450.000 eura, odnosno do 90.000 eura godišnje.
Centar će biti mjesto gdje se mogu dobiti i znanja i podrška, a važan segment njegovog rada bit će i prevencija jer se njome može puno toga postići. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju djece i mladih, kao i na osnaživanje roditelja te jačanje kompetencija učitelja i stručnih suradnika u prepoznavanju i prevenciji online rizika, naglasio je Miletić.
Uz klasično vršnjačko nasilje sve izraženije i seksualno uznemiravanje djece na internetu
Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak kazao je kako potrebu za osnivanjem Centra potvrđuju i rezultati nacionalnog istraživanja o vršnjačkim odnosima i nasilju među djecom, prema kojima gotovo 90 posto učenika barem jednom doživi neki oblik nasilja u školi, dok je elektroničko nasilje sve prisutnije, a velik broj djece nasilje ne prijavljuje odraslima.
Osim klasičnog vršnjačkog nasilja, koje je, kako pokazuju istraživanja, prisutno gotovo svakodnevno u svakoj školi i gotovo u svakom razredu, sve je izraženije i seksualno uznemiravanje djece na internetu. Prema dostupnim podacima, gotovo 70 posto učenika srednjih škola doživjelo je neki oblik seksualnog uznemiravanja u online okruženju, poručio je Ramljak.
Posebno zabrinjavaju podaci o najtežim oblicima kaznenih djela, vezanima uz iskorištavanje djece za pornografiju jer je, kako je naveo, u Hrvatskoj broj takvih kaznenih djela u posljednjih sedam godina porastao za čak 280 posto - s oko 120 na više od 500 kaznenih djela godišnje. On je najavio kako će Centar s radom započeti tijekom veljače.