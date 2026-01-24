U Meksiku je otkrivena spektakularna grobnica stara 1400 godina koja je pripadala naprednoj domorodačkoj pretkolumbovskoj civilizaciji Zapoteka.

Ovo je najznačajnije arheološko otkriće u Meksiku u posljednjem desetljeću, rekla je u petak predsjednica Claudia Sheinbaum.

Dobro očuvana grobnica s muralima, frizovima i kalendarskim natpisima pronađena je u San Pablu Huitzu u južnoj saveznoj državi Oaxaci.

Meksički Nacionalni institut za antropologiju i povijest objavio je više detalja o grobnici. Sova, koja je za civilizaciju Zapoteka simbolizirala noć i smrt, krasi ulaz u predprostor.

Njezin kljun prekriva lice zapotečke figure, izrađene od oslikane štukature, kojoj je vjerojatno bio posvećen čitav kompleks.

Kamene skulpture i murali predstavljaju moć i smrt. Na zidovima grobne komore vidljivi su ljudi u procesiji obojeni u oker, bijele, zelene, crvene i plave nijanse.

Ministrica kulture Claudia Curiel govorila je o "izvanrednom otkriću" jer je grobnica dobro očuvana i otkriva puno informacija o zapotečkoj kulturi.

Dodala je kako ona nudi i uvid u "njihovu društvenu organizaciju, pogrebne rituale i njihov pogled na svijet, koji su očuvani u arhitekturi i muralima".

Zapotečka civilizacija svoj vrhunac je dosegla između 300. i 900. godine u južnom Meksiku. Zapoteci su se naselili u dolini Oaxaca, 200 km južno od današnjeg grada Mexica.

Glavno sjedište Zapoteka bio je Monte Albán, smješten 10 km od grada Oaxaca, koji je na svojem vrhuncu imao oko 35.000 stanovnika. Bio je smješten na području s kojega su se mogle vidjeti vidjeti tri riječne doline.

Monte Albán je godine 1987. dodan na UNESCO-ov popis svjetske baštine.