Kineska robotička tvrtka UBTech objavila je u srijedu da je potpisala ugovor s europskim zrakoplovnim koncernom Airbusom o isporuci robota za upotrebu u proizvodnji zrakoplova.tri vijesti o kojima se priča Razmislite prije klikanja Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti Sve zbog male greške u protokolu Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti Hiperrealizam VIDEO Kad vidite ovog robota kako govori, naježit ćete se
Airbus je već kupio najnovijeg UBTechovog industrijskog humanoidnog robota Walker S2, navela je kineska tvrtka, dodajući da će surađivati s koncernom u proširivanju primjene humanoidnih robota u proizvodnji zrakoplova u budućnosti.
Najveći proizvođač zrakoplova u svijetu objavio je da je suradnja s UBTechom u početnoj fazi testiranja koncepta.
Partnerstvo UBTecha i Airbusa nadovezuje se na prošlogodišnji ugovor kineske tvrtke s američkim proizvođačem poluvodiča Texas Instrumentsom.
U 2025. godini ukupna vrijednost narudžbi humanoidnih robota premašila je 1,4 milijarde juana (200 milijuna dolara), naveli su u UBTechu.
U ovoj godini kapaciteti tvrtke trebali bi omogućiti proizvodnju više od 10 tisuća industrijskih humanoidnih robota.
Meet No. 1,000!🤖 Built to work, now moving to celebrate. This is the Walker S2, showcasing its precise, fluid, and versatile skills.🦾🦿#UBTECH #WalkerS2 #HumanoidRobot #Robotics #innovation pic.twitter.com/s7VzDDgqZG— UBTECH Robotics (@UBTECHRobotics) December 27, 2025