Kineska robotička tvrtka UBTech objavila je u srijedu da je potpisala ugovor s europskim zrakoplovnim koncernom Airbusom o isporuci robota za upotrebu u proizvodnji zrakoplova.

Airbus je već kupio najnovijeg UBTechovog industrijskog humanoidnog robota Walker S2, navela je kineska tvrtka, dodajući da će surađivati s koncernom u proširivanju primjene humanoidnih robota u proizvodnji zrakoplova u budućnosti.

Najveći proizvođač zrakoplova u svijetu objavio je da je suradnja s UBTechom u početnoj fazi testiranja koncepta.

Partnerstvo UBTecha i Airbusa nadovezuje se na prošlogodišnji ugovor kineske tvrtke s američkim proizvođačem poluvodiča Texas Instrumentsom.

U 2025. godini ukupna vrijednost narudžbi humanoidnih robota premašila je 1,4 milijarde juana (200 milijuna dolara), naveli su u UBTechu.

U ovoj godini kapaciteti tvrtke trebali bi omogućiti proizvodnju više od 10 tisuća industrijskih humanoidnih robota.