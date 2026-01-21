Nosite li ručni sat? Ili se o trenutnom vremenu u danu informirate na zaslonu svog pametnog telefona?

S pojavom mobilnih telefona, a potom i pametnih telefona, ručni satovi nekako su pali u zaborav. Sve do pojave pametnih narukvica i satova. Iako se ti uređaji koriste za cijeli niz opcija, a najmanje za praćenje vremena, ipak su malo po malo istisnuli i ono malo ručnih satova koji su preživjeli pojavu pametnih telefona.

No, kako su pametni satovi dobivali sve više opcija, tako je i rasla njihova popularnost. Danas je moguće vidjeti pametni sat ili pametnu narukvicu kod sve većeg broja ljudi, a digitalna studija Digital 2026 pokazala je kako su se građani Hrvatske zaljubili u pametne satove.

Tako je, prema njihovim podacima Hrvatska prvoplasirana zemlja na svijetu po vlasništvu tih uređaja. Gotovo četiri od 10 odraslih osoba u zemlji danas posjeduje pametni sat, odnosno, njih 39,4 posto, što je najveći postotak na cijelom svijetu.

Popularnost tih uređaja u Hrvatskoj kontinuirano raste zadnjih godina, a sada je doživjela vrhunac, smještajući se znatno iznad svjetskog prosjeka koji je na 27,8 posto. Za usporedbu, najbliže Hrvatskoj smjestili su se Ujedinjeni Arapski Emirati (38,4%), Norveška (38,2%), Turska (34,9%) i Malezija (34,5%).​

​Da se ne radi samo o prolaznom trendu, potvrđuje i Shoptok, regionalna platforma za pametnu kupovinu koja redovito prati ponašanje hrvatskih potrošača.

Možemo potvrditi da su pametni satovi stabilno visoko traženi kroz cijelu godinu, poručuju s platforme Shoptok.hr. Radi se o jednoj od najpopularnijih kategorija nosive elektronike, s kontinuiranim procesima istraživanja i usporedbe. To nije prolazni trend, već zrela kategorija sa širokom prihvaćenosti među hrvatskim korisnicima.

Vrhunac popularnosti tih uređaja obično dolazi na kraju godine, neposredno prije božićnih i novogodišnjih blagdana, ističu.

Interes je ravnomjeran kroz veći dio godine, no jasno vidljivi sezonski skokovi dolaze u studenom i prosincu zbog Black Friday akcija, božićno-novogodišnjih akcija i promotivnih kampanja, navode u Shoptoku. Tada brojevi pregleda, dodavanja u košaricu i konverzija značajno porastu u odnosu na prosjek.

Posjedovanje pametnih satova posljednjih godina bilježi konstantni porast u Hrvatskoj. Još 2024. ta je brojka stajala na 34,4 posto, što je tada bio četvrti najbolji rezultat na svijetu, a Hrvatska je izbila na svjetski vrh u veljači 2025. s 36,5% te nastavila stabilan rast do kraja godine.

Sveukupno, 43,3% građana Hrvatske posjeduje neki oblik pametne narukvice, što osim pametnih satova uključuje i fitness narukvice te druge nosive uređaje. To je još jedna potvrda velikog interesa za tehnologiju koja prati zdravlje i svakodnevne aktivnosti.​

​Osim toga, ti su proizvodi obično vrlo pristupačnih cijena, ali i atraktivni zbog svojih funkcija, dizajna i ekskluzivnosti.

Najtraženiji brendovi u Hrvatskoj u 2025. tako su bili Huawei, Xiaomi, Samsung, Apple i Garmin, a među top modelima dominirali su Huawei Watch GT 5, Xiaomi Redmi Watch 5 i Samsung Galaxy Watch Ultra.

Kako pojašnjavaju, rast popularnosti pametnih satova leži u spajanju funkcionalnosti i stila, a njihov uzlet ne usporava. Globalno gledano, tržište nosivih uređaja bilježi kontinuirani rast; projekcije govore da će se industrija u sljedećih nekoliko godina i dalje širiti, uz posebno snažan rast u segmentu fitness i zdravstvenih funkcija.

Nakon nedavne analize koja je pokazala kako su Hrvati drugi na svijetu po posjedovanju pametnih televizora, sasvim je legitimno zaključiti da se Hrvatska nalazi na svjetskom vrhu po prihvaćanju novih tehnologija, slijedeći trendove iz SAD-a, Azije te ostatka Europe.