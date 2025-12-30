Kad je s emitiranjem započeo prvi televizijski program u Hrvatskoj, davne 1956. godine, tek su rijetki građani imali televizor. Televizijski program bio je ograničen na nekoliko sati dnevno i to bez reklama, a televizija se najčešće gledala zajednički.

No, gotovo 70 godina kasnije, stvari su se uvelike promijenile. Od tih prvih dana građani su polako počeli kupovati sve više televizora, a televizijski program postajao je sve dulji i bogatiji. Danas je moguće pronaći televizor u gotovo svakom domu u Hrvatskoj. Ali, koliko su se navike gledanja promijenile?

Prema podacima platforme Shoptok, televizori su i dalje jedan od najtraženijih proizvoda u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Građani Hrvatske imaju gotovo najmodernije televizore u Europi, no gledaju ih puno manje od ostalih. Ukupno 81,5 posto hrvatskog stanovništva gleda televiziju svaki tjedan, no vremenski nešto manje od svjetskog prosjeka, pokazuju rezultati nove digitalne studije.

Tako građani tjedno provedu više vremena koristeći televizor u odnosu na bilo koji drugi uređaj, prosječno 9 sati i 30 minuta, donosi velika studija Digital 2026. Taj rezultat nešto je manji od svjetskog prosjeka, koji iznosi 9 sati i 56 minuta, ali i znatno manji od velike većine zapadne Europe, koja na TV troši puno više vremena od građana Lijepe naše. Prosječni stanovnik Ujedinjenog Kraljevstva tako tjedno provede 16 sati i 30 minuta uz televizor, Danci 16 sati i 20 minuta, Francuzi 16 sati i 4 minute, a Španjolci 15 sati i 42 minute.

Ipak, u Hrvatskoj je gledanje televizije još uvijek puno češće nego u istočnijim zemljama. Primjerice, Srbija je u toj kategoriji na 8 sati i 30 minuta tjedno, dok su Bugari na 9 sati i 22 minute. Općenito, razlika između europskog istoka i zapada u količini vremena provedenog pred TV-om vrlo je vidljiva.​

Televizor više nije samo za televiziju

​Hrvatska ponešto kaska za svjetskim prosjekom u gledanju streaming servisa. Te usluge koristi ukupno 85,6 posto hrvatske populacije, za 6,1 posto manje od svjetskog prosjeka. Prevedeno u dane, prosječni Hrvat na streaming tjedno potroši 2,32 dana, nešto manje od ostatka svijeta koji je na 2,67 dana.

Ta statistika ne čudi, budući da je penetracija lokaliziranog streaming sadržaja manja nego na velikim tržištima, a jedan dio populacije, poput one starije, još uvijek ostaje vjeran linearnim TV kanalima.

Međutim, postoje i kategorije korištenja televizora u kojima je Hrvatska praktički u svjetskom vrhu. Ukupno 66,7 posto Hrvata posjeduje smart TV, što je drugi najviši rezultat u Europi iza Italije (68,1 posto) i Norveške (66,6 posto). Za usporedbu, svjetski rekorder je Brazil, u kojemu pametne televizore ima 74,7 posto populacije, dok je prosjek na 49,3 posto.

Shodno toj statistici, trendovi pokazuju kako građani iznadprosječno koriste televizore u manje klasičnom smislu. Više se služe televizorima u svrhu konzumacije digitalnog sadržaja (OTT aplikacije, glazba, YouTube) u odnosu na ostatak svijeta. Svjetski prosjek korištenja TV-a s tom namjerom stoji na 31,6 posto, dok je Hrvatska na 42,8.​

Tako tjedno provedu u prosjeku 14 minuta više koristeći TV za streaming, nego za klasično gledanje televizijskih kanala. Sveukupno, hrvatskim građanima televizori su još uvijek jedni od najvažnijih uređaja u domu, no ne troše toliko vremena na njih u odnosu na neke druge europske zemlje. U tehnološkom smislu imaju moderniju opremu u odnosu na ostatak svijeta, ali je i ne koriste toliko intenzivno.