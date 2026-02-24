Japan se sprema dodijeliti uvjetno odobrenje za dva revolucionarna lijeka dobivena reprogramiranim matičnih stanica, no stručnjaci upozoravaju da te terapije još nisu spremne za širu primjenu.tri vijesti o kojima se priča Tražili nešto drugo, no... Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru Jeste li ga i vi koristili? Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti Vandalizam Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
To je rizičan regulatorni eksperiment. Podaci koje sam vidio za ove proizvode izgledaju obećavajuće, ali čini se da je prerano govoriti o komercijalizaciji takvih proizvoda, komentira za časopis Nature Paul Knoepfler, istraživač matičnih stanica s američkog Sveučilišta Kalifornija. Ističe da su lijekovi Amchepry za Parkinsonovu bolest i ReHeart za tešku srčanu insuficijenciju, testirani samo na sedam, odnosno osam osoba, te da su potrebna veća ispitivanja kako bi se potvrdila njihova sigurnost i učinkovitost.
Stvar koja se već dugo vremena istražuje
Reprogramirane matične stanice odavno se istražuju u regenerativnoj medicini za zamjenu oštećenih tkiva. Tehnika je dobila zamah 2006. godine, kada su Shinya Yamanaka i Kazutoshi Takahashi na japanskom Sveučilištu Kyoto razvili metodu pretvaranja zrelih stanica u inducirane pluripotentne stanice (iPS), za što je Yamanaka 2012. godine dobio i Nobelovu nagradu za medicinu.
Sumitomo Pharma i Racthera, farmaceutske tvrtke sa sjedištem u Tokiju, iskoristile su navedenu metodu za liječenje Parkinsonove bolesti tako da su krvne stanice dobrovoljaca pretvorili u progenitorske stanice koje proizvode dopamin, a potom ih transplantirali u mozak pacijenata. U početnom ispitivanju sigurnosti i učinka lijeka Amchepry 2025. godine, nisu zabilježene ozbiljne nuspojave, a najmanje četiri sudionika su imala smanjenje drhtavice.
ReHeart koristi iPS stanice pretvorene u srčane mišićne stanice i oblikovane u pločice nalik novčićima s do 100 milijuna stanica, koje se transplantiraju na srce s ishemičnom kardiomiopatijom (oštećenjem srčanog mišića uzrokovanog smanjenim dotokom krvi zbog suženja ili začepljenja srčanih arterija). Faza I ispitivanja, predstavljena Američkom udruženju za torakalnu kirurgiju (AATS) prošle godine, pokazala je sigurnost i poboljšanu tjelesnu aktivnost kod nekih pacijenata.
Koji je pravi cilj puštanja tih lijekova u uporabu?
Ortopedski kirurg Hiroshi Kawaguchi iz bolnice Nadogaya u Japanu, upozorava da su klinički podaci za oba lijeka "vrlo slabi" i da ispitivanja nisu imala kontrolne skupine. Napominje: Potrebno je imati dvostruko slijepo kontrolirano ispitivanje da bi se uvjerilo sve prisutne, dodao je.
Uvjetno odobrenje navedenih lijekova u Japanu omogućuje ograničenu prodaju u periodu od sedam godina, uz praćenje učinaka. Naš prioritet je pažljivo prikupljanje kliničkih dokaza, a ne širenje tržišta, kaže glasnogovornik spomenute farmaceutske tvrtke Sumitomo Pharma, a prenosi Nautre.
Što kažu kritičari?
Kritičari smatraju da to stavlja etički i financijski teret na pacijente i osiguravatelje, dok invazivne procedure i primjena imunosupresiva dodatno povećavaju rizik.
Jeanne Loring s američkog Istraživačkog instituta Scripps upozorava u komentaru za Nature da niska regulatorna barijera otvara vrata za površni rad i motivira ljude da učine samo minimum potreban da pokažu da je njihova terapija sigurna.
S više od 100 kliničkih ispitivanja matičnih stanica u tijeku, većina još je u fazi I ispitivanja. Bi li mi bilo u redu da netko dođe i kaže, testirao sam svoje stanice na pet pacijenata i želim odobrenje te da vi to platite? Ne sviđa mi se ta ideja, poručila je na kraju Loring.