Jedan od najvećih izazova s kojima se svemirske agencije diljem svijeta susreću su potencijalni udari asteroida. I dok agencije međusobno surađuju na razmjeni informacija i otkrivanju mogućih opasnosti, od presudne je važnosti da te informacije putuju što je brže moguće.

Kako bi to omogućili, Europska svemirska agencija (ESA) udružila je snage s Infobipom, ne bi li unaprijedila sustav obavještavanja o mogućim udarima asteroida putem Infobipovih Voice API rješenja. Ovo partnerstvo značajno je unaprijedilo komunikaciju jer korištenjem Infobipove platforme, ESA-ino osoblje automatski prima telefonske obavijesti u stvarnom vremenu, što omogućuje trenutačna upozorenja na potencijalne udare asteroida i brže donošenje odluka u kritičnim situacijama.

Razumijevanje putanja asteroida, osobito onih koji se približavaju Zemlji, ključno je i vremenski osjetljivo. Budući da je udar asteroida prije 65 milijuna godina izbrisao većinu života na Zemlji, za ESA-u je od presudne važnosti identificirati sve opasne asteroide kako bi se bolje razumjele njihove fizičke karakteristike i moguće posljedice udara.

Do sada se osoblje ESA-e o takvim događajima obavještavalo putem e-pošte, često u trenucima kada su bili izvan mreže ili nedostupni. Integracijom Infobipovih Voice API rješenja, ESA-in sustav za praćenje i upozoravanje na asteroide – Meerkat Asteroid Guard, sada može slati upozorenja putem poziva u stvarnom vremenu, neovisno o dobu dana i lokaciji. Time se znatno ubrzava proces obavještavanja osoblja pravodobnim i neprocjenjivim podacima o potencijalnim udarima asteroida kako bi se spriječili mogući rizici za Zemlju.

Ovo novo partnerstvo omogućuje nam bržu i učinkovitiju reakciju na potencijalne neposredne udare asteroida, osiguravajući prikupljanje ključnih podataka za bolje razumijevanje tih prirodnih prijetnji. Primanje trenutačnih upozorenja unaprijedilo je našu mogućnost pravodobnog reagiranja i sposobnost proučavanja tih događaja, izjavio je Richard Moissl, voditelj Ureda za planetarnu obranu ESA-e.

Nakon uspješne faze testiranja utvrđeno je da sustav glasovnih poziva funkcionira u 100 posto primjenjivih slučajeva, a ključni rezultati pokazali su da su brza upozorenja na dva predviđena udara asteroida s visokom vjerojatnošću rezultirala slanjem telefonskih poziva unutar pet minuta od otkrivanja mogućih udara. Iako događaji nisu uzrokovali štetu jer je objekt bio vrlo malen, ESA je uspjela pravovremeno prikupiti vrijedne znanstvene podatke.

Infobipova platforma izgrađena je kako bi osigurala da kritične komunikacije stignu do primatelja bez odgode. Omogućavanjem primanja trenutačnih glasovnih poziva pomažemo ESA-i donositi brže odluke u trenucima kada je svaka sekunda važna. Ovo partnerstvo pokazuje kako mobilna tehnologija i aplikacije za trenutačno slanje poruka mogu podržati znanstvene ciljeve i zaštitu planeta, izjavio je Mirza Hadžić, direktor prodaje za Europu u Infobipu.