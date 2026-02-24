Svemirske ambicije privatnih tvrtki mogu se naglo promijeniti kada se u jednadžbu uključi nacionalna sigurnost, a upravo takav slučaj se dogodio s američkim SpaceX-om i Blue Originom. Samo godinu dana nakon što je povratak čovjeka na Mjesec nazvao tek pukim "odvraćanjem pozornosti", Elon Musk sada usmjerava SpaceX upravo prema toj destinaciji, dok Jeff Bezos i njegov Blue Origin provode sličan zaokret.

Početkom veljače SpaceX je objavio da planove o budućem gradu na Marsu preusmjerava na uspostavu permanentnog naselja na Mjesecu. Ta je promjena značajna, jer je Musk ranije tvrdio da je Mars jedino odredište koje doista ima smisla. Nekoliko dana prije te objave Blue Origin je obustavio program svemirskog turizma New Shepard na najmanje dvije godine, službeno se pozivajući na nacionalni cilj povratka Amerikanaca na Mjesec te preusmjeravajući resurse u razvoj lunarnih projekata.

Takav slijed događaja podudara se s razvojem američke nacionalne obrambene strategije u Washingtonu. U prosincu 2025. godine Bijela kuća izdala je izvršnu uredbu kojom nalaže izradu prototipa proturaketnog štita do 2028. godine, u okviru inicijative pod nazivom Zlatna kupola (Golden Dome). Istom je uredbom 2028. godina određena kao ciljna godina za novo američko slijetanje na Mjesec, dok su elementi trajne prisutnosti na Mjesecu planirani do 2030. godine.

Američki vojni dužnosnici naglašavaju važnost privatnog sektora po tom pitanju. Zamjenik načelnika operacija američkih Svemirskih snaga, general Shawn Bratton, istaknuo je da su komercijalna partnerstva ključna za ostvarenje navedenih ciljeva.

Prema dostupnim informacijama, SpaceX je u poziciji da dobije ugovor Pentagona vrijedan oko 1,85 milijardi eura za razvoj konstelacije od 600 satelita namijenjenih praćenju i navođenju u sklopu Golden Domea, iako ta dodjela još nije službeno potvrđena, piše portal Defense News. Sustav bi se oslanjao na satelite u niskoj Zemljinoj orbiti sposobne za brzo otkrivanje projektila, ali izložene protusatelitskim prijetnjama.

Lunarna infrastruktura mogla bi pak smanjiti tu ranjivost. Sustavi smješteni daleko izvan Zemljine orbite bili bi izvan dosega većine protusatelitskih kapaciteta te bi mogli pružiti otpornije komunikacijske i senzorske slojeve.

Američka agencija za proturaketnu obranu nedavno je uključila Blue Origin u programski okvir SHIELD vrijedan oko 140 milijardi eura, čime mu je omogućeno natjecanje za projekte povezane s inicijativom Zlatne kupole. Istodobno, sustav Blue Ring i landeri Blue Moon MK1 i MK2 mogli bi poduprijeti raspoređivanje senzora i logistiku izvan Zemlje, učvršćujući stratešku obrambenu ulogu Mjeseca.