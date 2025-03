Amerikanci žele napraviti "Zlatnu kupolu" u Zemljinoj orbiti, evo o čemu je riječ

Inicijativa za novu američku proturaketnu obranu Golden Dome (Zlatna kupola) ima za cilj presretanje prijetnji u najranijoj fazi i daleko od teritorija SAD-a, prema šefu svemirskih operacija američkih svemirskih snaga, generalu Chanceu Saltzmanu. Inicijativa, ranije poznata kao Iron Dome (Željezna kupola), uvedena je izvršnom uredbom američkog predsjednika Donalda Trumpa u siječnju i predstavlja značajno proširenje američke proturaketne obrane.

Ne želimo samo svemirske presretače, želimo da djeluju u fazi lansiranja projektila. Želimo da postižu svoje učinke što dalje od domovine. Stoga moraju biti brzi, moraju biti točni, rekao je Saltzman tijekom intervjua emitiranog online u sklopu virtualne konferencije "Defence One's State of Defence 2025: Air Force and Space Force", a prenosi portal The War Zone. Taj pristup cilja na neprijateljske projektile kada su najsporiji i najvidljiviji, iako bi se presretanja trebala dogoditi unutar protivničkog teritorija, što predstavlja izazov za konvencionalnu protuzračnu obranu neprijatelja.

Tehnički i povijesni izazovi

Prošli pokušaji postavljanja svemirske raketne obrane, uključujući Stratešku obrambenu inicijativu iz Reaganove ere, bili su ometani tehničkim složenostima i troškovima. Priznajući te prepreke, Saltzman je ipak ostao optimističan. Impresioniran sam inovativnim duhom američke svemirske industrije. Prilično sam uvjeren da ćemo moći tehnički riješiti te izazove. Dakle, s tog stajališta, mislim da se radi samo o tome koliko brzo želite ići, rekao je.

Zabrinutost zbog svemirskog naoružavanja

Saltzman se osvrnuo i na zabrinutost oko militarizacije svemira, navodeći rastuće protusatelitske sposobnosti Kine i Rusije. Reći da je odgovornost vlade SAD-a da zaštiti svoje građane od novih prijetnji, ima savršenog smisla, smatra on.

Američki general Michael Guetlein nedavno je istaknuo napredak Kine u svemirskom ratovanju. Postoji pet različitih objekata u svemiru koji manevriraju unutra i van jedan oko drugoga, u sinkronicitetu i pod kontrolom. To je nešto što zovemo borbama pasa u svemiru, rekao je. Glasnogovornik američkih svemirskih snaga potvrdio je te kineske manevre u Zemljinoj orbiti, koji uključuju satelite Shiyan-24C i Shijian-6 05A/B.

Novo ratno područje

Saltzman je naglasio da je svemir sada postao područje ratovanja. Vojske uvijek izvode ofenzivne i obrambene operacije kako bi osporile područja i kako bi ispunile svoje vojne ciljeve. Američka vojska ulaže u protusvemirske tehnologije, uključujući ometače, usmjerena energetska oružja i kinetičke sustave, kako bi održala stratešku prednost.

Moramo planirati te loše scenarije. Nadamo se da možemo biti toliko jaki da odvratimo bilo kakvu vrstu napada, zaključio je Saltzman.